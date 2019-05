Vini “da caneva” protagonisti della 21esima Rassegna del Vino Paesano di Sporminore

Calice in mano per le vie del paese a degustare i migliori vini “da caneva” della zona.

Sale l’attesa a Sporminore per la 21esima edizione della “Rassegna del Vino Paesano”, in programma domani, sabato 1° giugno, e domenica 2 giugno.

La tradizionale manifestazione enogastronomica, organizzata dall’associazione Sporminore Eventi, quest’anno vedrà protagonisti 132 vini, dei quali 42 proprio di Sporminore, da degustare seguendo un suggestivo percorso tra le 11 cantine caratteristiche del paese, messe a disposizione delle associazioni locali dai privati.

Qui sarà possibile assaggiare i vini, suddivisi nelle solite categorie bianchi, rossi e rosati.

Come gli anni scorsi non mancheranno lo stand gastronomico con il tortel di patate, affettati, carne e verdure, lo stand degli amici di Livigno con i pizzoccheri della Valtellina e il piatto di bresaola, l’angolo dedicato ai dolci con torte, strauben e frittelle di mele.

Sabato sera sarà poi possibile scatenarsi al ritmo di musica con dj nel tendone dedicato ai giovani.

Domenica mattina sarà invece il momento della gara nei boschi che circondano Sporminore “Sui sentieri del Braiaza”, organizzata dall’US Robur di Sporminore. Nel pomeriggio spazio poi alle premiazioni della gara podistica e al torneo di beach volley.

Sarà riproposta inoltre la consueta area dedicata alle bollicine Trento Doc, con la possibilità di degustare diverse tipologie di spumanti e, oltre al focus sul vino, anche quest’anno sarà possibile ammirare pittori e scultori all’opera durante la manifestazione.

Per i più piccoli ci saranno laboratori e truccatori, per gli adulti auto e moto d’epoca da ammirare per le vie del paese. Non mancheranno neppure fisarmonicisti e trombettieri e la possibilità di fare una gita in carrozza al “Castel Rovina”.

Come da tradizione, i premi da consegnare ai primi tre classificati di ogni categoria di vino sono stati realizzati dai ragazzi della Cooperativa Sociale Gsh.

“L’obiettivo della rassegna rimane quello di promuovere il territorio, un territorio che resiste – spiegano gli organizzatori – e valorizzare quel “vino da caneva” senza timore. Vino che non viene creato per il mercato, ma che nasce dalla passione di vignaioli improvvisati che, cercando di fare del loro meglio, mettono in pratica le proprie conoscenze affinando di anno in anno il proprio prodotto”.