Villa Lagarina: Festa degli alberi per 200 bambini

Grazie all’utilizzo dei fondi statali, dedicati alla messa in sicurezza delle strade e assegnati ai Comuni, Mori interverrà su via Scuole, nel centro della borgata, e in via Sant’Agnese a Tierno.

Per quanto riguarda via Scuole, l’obiettivo è garantire la piena fruibilità degli accessi alla materna, al nido e alle elementari.

Il sindaco Stefano Barozzi spiega: «Gli interventi sono strutturati all’interno di un progetto organico.

Anzitutto ci sarà il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale.

La strada è già chiusa nelle fasce orarie di accesso e uscita dalle scuole, per garantire la sicurezza dei bambini.

Purtroppo c’è ancora chi non si rassegna al divieto e dunque ai due imbocchi della via, in cima e in fondo, saranno installati alcuni pilastrini a scomparsa, che saranno azionati durante gli orari di interdizione al traffico.

Ancora, sarà creato un sistema di viabilità capace di rallentare i veicoli in transito, attraverso la creazione di una variante a “S” e con un lieve restringimento della carreggiata.

Questo permetterà di ricavare lo spazio per realizzare un percorso ciclabile che, da viale Viesi, consenta di arrivare in bici al municipio e alle scuole.

Teniamo conto che la strada è a senso unico nella direzione opposta, dunque le bici che viaggiano verso viale Viesi potranno continuare a farlo. Ulteriore provvedimento è quello del limite dei 30 chilometri l’ora».

La determinazione che approva il progetto prevede interventi anche in via Sant’Agnese a Tierno.

Qui, già tracciata la linea bianca per delimitare i percorsi pedonali, saranno poi posate apposite barriere per garantire la separazione con lo spazio dedicato ai veicoli.

Tutta la progettazione è stata curata dal geometra Massimiliano Larcher dell’ufficio tecnico del Comune e prevede una spesa complessiva di 38.500 euro.

L’incarico per l’esecuzione dei lavori è già stato affidato, dunque i cantieri partiranno in tempi rapidi, ovviamente se il tempo atmosferico lo consentirà.