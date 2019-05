Taio, la casa dell’Asuc che offre servizi ai cittadini

Affacciata sulla piazza di Taio c’è una struttura, interamente di proprietà dell’Asuc, che offre servizi ai cittadini: ambulatori medici, Poste, Gruppo Giovani, Pro Loco e Asuc stessa si trovano infatti all’interno dell’edificio dell’Amministrazione Separata dei beni di Uso Civico di Taio.

“Tutto lo stabile è di proprietà dell’Asuc compresi gli spazi occupati dalla Guardia Medica – dichiara il presidente Nicola Gilli –. Per fare in modo che restasse a Taio, abbiamo ceduto a titolo gratuito per 30 anni le sale al Comune, che poi le dà in concessione all’Azienda Sanitaria”.

Negli ultimi tempi l’edificio ha subito degli importanti lavori di ristrutturazione, a partire dalla tinteggiatura esterna, che ha ridato valore a un immobile nel cuore del paese, passando per la manutenzione del tetto, che presentava seri problemi e necessitava di un intervento immediato, fino ad arrivare alla sostituzione dell’ascensore, ormai vetusto.

In tutto le opere sono costate tra i 40 e i 50 mila euro. E sono state lo stimolo per programmare degli ulteriori interventi. “Abbiamo appena rinnovato il contratto con i medici di base, tutti piuttosto giovani, con la promessa di ristrutturare gli ambulatori” rivela Gilli.

Da qui è nata l’idea progettuale, redatta dal geometra Mauro Bertagnolli con un capitolato di 232 mila euro, che prevede di riservare tutto il primo piano agli ambulatori, che diventerebbero cinque, in un’ottica di potenziamento del servizio. Ai medici di base si aggiungerebbero infatti altri professionisti di medicina privata.

A quel punto anche la segreteria, oggi all’ingresso, verrebbe spostata al primo piano, mentre al piano terra verrebbe realizzata una grande sala libera con un’entrata indipendente che, oltre a essere utilizzata da Pro Loco e Asuc per le riunioni, sarebbe a disposizione della comunità. L’intento dell’Asuc è di partire il prima possibile con i lavori.

“Gli interventi realizzati sono stati lo stimolo per programmare quest’importante ristrutturazione – spiega in conclusione il presidente –. La speranza è ora quella di trovare sostegno economico da parte delle istituzioni, perché l’Asuc da sola non può coprire spese del genere. Mi preme anche sottolineare il fatto che lo facciamo per continuare a garantire, e anzi migliorare e potenziare, dei servizi fondamentali ai cittadini”.