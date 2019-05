Omicidio Pamela, mamma dopo la condanna di Oseghale: «Fuori uno, ora tocca agli altri»

In Italia, il risultato delle elezioni europee ha avuto negli ultimi giorni differenti ripercussioni sui due partiti di maggioranza. La Lega, vincitrice indiscussa, ha conquistato non solo il podio ma anche maggiore sicurezza in se stessa a discapito dei terzi classificati 5 Stelle.

Negli ultimi giorni infatti, il vertice del Movimento si è riunito per discutere sulle questioni chiave che potrebbero averlo affossato in queste elezioni, ritenute fondamentali. Questo è bastato per far mettere in discussione il ruolo di Di Maio che, secondo alcuni suoi compagni di partito, come Gianluigi Paragone, ricoprirebbe troppi incarichi politici: leader politico, vice premier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo.

Anche il suo fedele compagno di viaggio, Di Battista ha criticato Di Maio in particolare il ruolo che ha avuto durante la campagna elettorale, definendola “ Poco efficiente”. Ieri alle 10 il vice premier, di sua spontanea volontà ha deciso di aprire una consultazione per la fiducia sulla piattaforma rousseau, in modo che tutti i sostenitori del Movimento potessero dare la propria opinione.

Nonostante il Vice premier sia spalleggiato sia dal garante, Grillo e da Casaleggio il Movimento non è mai stato cosi in crisi da quando è nato.

Per sapere se il Vice Ministro rimarrà con tutte e 4 le cariche si dovrà attendere il momento della chiusura del voto, alle 20 di questa sera, ma rimane comunque evidente la tensione all’interno del Movimento 5 stelle.