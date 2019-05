Maurizio Sarri, la gavetta prima del successo.

Patrizia Lovato partecipa nel 2002 al concorso di Miss Italia a Salsomaggiore Terme; eletta Miss TV Sorrisi e Canzoni.

Frangenti di soddisfazione e un filo d’incredulità per essere giunta settima tra le 100 più belle d’Italia (non se l’aspettava), nell’anno in cui trionfa la padovana Eleonora Pedron.

Nell’occasione fanno parte della giuria artistica personaggi del piccolo schermo che ci hanno lasciati: in qualità di presidenti, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, mentre la conduzione della kermesse è affidata a Fabrizio Frizzi.

Quattordici anni dopo, nel 2016 (23esima edizione), Patrizia è incoronata Miss Mamma Italiana a Gatteo Mare (provincia di Forlì-Cesena), evento organizzato dalla Te. Ma. Spettacoli di Paolo Teti.

E’ originaria di Trissino e tifosa del Lanerossi Vicenza, squadra che milita in serie C, ma dal passato glorioso. Il ricordo corre al 1997, quando il club conquista, nel doppio confronto con il Napoli, la storica Coppa Italia con Francesco Guidolin seduto in panca.

La reginetta ci ricorda che “la nobile provinciale” è la squadra più antica del Veneto (fondata nel 1902). Giocatori del calibro di Paolo Rossi, Roberto Baggio e il compianto Piermario Morosini vestono nella storia la giubba dei Berici.

Incontriamo per la prima volta lady “Patty” (come la chiamano gli amici) una sera di fine giugno del 2011, durante uno spettacolo della compagnia teatrale “La Trappola”. Lei è radiosa, cortese e socievole; lunghi capelli castani, occhi marroni e lo sguardo incantato e fiabesco.

La sua performance è vivida e spontanea, una voce armonica, un lieve e soave accento vicentino.

Oltre la bellezza, dispensa il suo sorriso e la sobrietà del tutto naturale, che ammaliano i suoi interlocutori. Trasmette la delicata sensualità con misura, possiede l’innata capacità comunicativa, passionale, garbata ed elegante.

Il 25 novembre del 2016 è ospite della trasmissione Matrix negli studi di Mediaset, condotta da Piero Chiambretti.

Di professione è imprenditrice (utensileria all’ingrosso e immobiliare), sposata con il compagno di scuola, conosciuto ai tempi degli studi, e mamma di due bimbi. E’ inoltre attrice teatrale, inviata di Tviweb (web-tv) per la rubrica “Vicenza Alza la Voce”. Recentemente ha girato la sigla di Realiti Sciò, il programma di Enrico Lucci.

Adora i cani, il risotto, il sushi, la musica italiana, il colore verde e la bontà dell’acqua, mentre il suo attore preferito è Ben Affleck.

Custodisce con gelosia una foto, che la ritrae con l’attuale presidente degli Stati Uniti d’America, scattata nel 2002 ad Atlantic City. All’epoca, il tycoon Donald Trump era semplicemente un imprenditore ambizioso e affermato.

Oggi, nel giorno della festa della mamma è donna appassionata e dinamica.

Patrizia Lovato, il colpo di tacco e Miss Mamma.

Emanuele Perego