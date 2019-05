700 alunni e famigliari delle scuole di Cristo Re domani insieme per «la marcia delle emozioni»

Ieri, primo giorno del Festival dell’economia, alle 19 presso la sala Depero, c’è stato l’incontro con Nando Pagnoncelli, Elisa Ferreira, Cas Mudde, Jean Pisani-Ferry e Nadia Urbinati che hanno dibattuto alla luce dl voto di europeo, sulle piu evidenti conseguenze economiche e politiche in Italia e in UE.

L’economista Jean Pisani Ferry, che è stato responsabile del programma di Macron ed è uno dei suoi più ascoltati consiglieri economisti francesi, professore alla Hertie School of Governance di Berlino e alla Sciences Po di Paris, ha sottolineato che nel voto europeo c’è un forte segnale di cambiamento per quanto riguarda le politiche trasversali che l’UE può mettere in campo, soprattutto politiche che abbiano come soggetto le istanze dei giovani; di una risposta alle istanze dei verdi sul cambiamento climatico e le politiche di integrazione.

Il fatto che dell’aumento dell’affluenza dell’8% in più rispetto alle precedenti elezioni e un consolidamento del trend di crescita nella partecipazione, dimostra come l’interesse degli elettori verso l’Europa sia in aumento.

D’altra parte il rischio che scaturisce da questo voto, è che assista ad un’inerzia nelle decisioni future, a discapito delle aspettative dei cittadini.

Questo a causa del frazionamento della rappresentanza, in particolare PPI il maggior partito che ha perso consenso, mentre anche la base liberal democratica si è frazionata in più partiti.

Elisa Ferreira, vicepresidente della Banca de Portugal, ha fatto un quadro dell’esperienza portoghese, che al momento risulta essere l’unico paese europeo che non ha avuto un exploit dei partiti cosiddetti sovranisti. L’”insurgery populista”, come l’ha denominata Fubini, ha avuto il suo massimo consenso in Italia.

Questo fatto, secondo Nando Pagnoncelli, è dato da due principi di base: un principio di tornaconto, ovvero cosa ci guadagniamo a stare in Europa, e un principio di precauzione, ovvero, se usciamo c’è un rischio di peggiorare la situazione.

«Al voto europeo – come ha spiegato in apertura Nando Pagnoncelli – si è arrivati con un sentiment (atteggiamento, ndr.) dei cittadini comunitari sostanzialmente positivo verso l’Unione europea: i due fronti (favorevoli o contrari) se la giocano alla pari sulla fiducia verso l’Europa (l’Italia, per la verità, va controcorrente con il 55% di diffidenti e il 33% di favorevoli). Gli stessi elettori non hanno però dubbi sull’adesione alla Ue (62% di favorevoli) per arrivare al 75% di giudizi positivi sull’euro».

Il sondaggista di Ipsos, ha terminato il suo intervento con una standing ovation, per il suo riferimento al recupero di una nuova missione europea, che il nuovo Parlamento dovrà aver a riferimento se vuole governare secondo le indicazioni dell’elettorato, ovvero al fatto che esiste una responsabilità europea di garantire gli strumenti più idonei affinché tutti gli stati membri ne traggano vantaggio, un ritorno alle radici comuni, che questa politica pre elezioni sembra aver accantonato.

Pertanto i temi più caldi risultano essere la riduzione delle disuguaglianze e soprattutto la sostenibilità della crescita.

Tutto questo ha senso in Europa se capiamo il valore del nostro star insieme.

L’ultima domanda provocatoria di Federico Fubini, è stata sulla Germania, come dobbiamo considerare la Germania nel contesto europeo?

La Germania, sembra aver capito che senza l’Europa, anche i suoi interessi risultano meno tutelati, e la vecchia visione, prima Germania e poi gli altri, sembra essere stata abbandonata anche per la decrescita della cancelliera Merkel, e dell’emergere di forze piu attente a valori universali, i particolare i verdi, che proprio in Germania hanno avuto un successo maggiore.