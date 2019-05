Tra Molveno e la Paganella per il Festival della Mountain Bike

Dal 30 maggio al 02 giugno 2019, a Molveno, in Paganella ritorna la quinta edizione della “Trail Days”, una manifestazione interamente dedicata agli amanti del Trail Biking con la famigerata Mountain Bike. Grandi protagonisti dell’evento saranno i percorsi della Dolomiti Paganella Bike con la partenza dalla spiaggia del Lago di Molveno.

Grazie al successo degli anni scorsi ritorna la “TRAIL DAYS”, il grande festival che da inizio alla stagione estiva di Molveno e dell’Altipiano della Paganella.

Un evento che promette bene in vista delle buone condizioni meteorologiche e del ricco programma della manifestazione che unisce la trail bike con la musica e il divertimento su due ruote.

Pubblicità Pubblicità

Per partecipare al Festival basta iscriversi in uno dei rifugi collegati all’evento oppure presso l’Area del Festival sul Lungo Lago di Molveno e partecipare ai vari appuntamenti previsti sui sentieri della Dolomiti Paganella Bike.

Il programma della Trail Days spazia dai “Tour guidati EVOC” per un giro ciclistico con una guida esperta, alla “Specialized Ride Cabin” dove si potranno fare percorsi guidati, ma anche corsi di tecnica di guida, giri speciali per donne e bambini. I vari tour saranno animati da guide esperte del mondo del ciclismo su strada e del freeride mountain bike come la ciclista britannica Hannah Barnes o lo svedese Martin Söderström.

Oltre a ciò non mancheranno le attività alternative come lo Yoga per iniziare e concludere le giornate del Trail Days e le varie soste lungo i percorsi. Un altro must del Festival è la Specialized Test Area per la prova di innumerevoli biciclette e le varie stazioni di servizio SRAM per i risolvere i problemi della propria bicicletta. Il tutto verrà animato da concerti e DJ set serali, la lotteria e il Karaoke con ricchi premi a tema, i laboratori specializzati e i video che potranno essere postati su Instagram Video Wall.

Il tutto è accompagnato da una applicazione web la “App Specialized Ride” e dal sito ufficiale della manifestazione.

L’appuntamento per il Festival “TRAIL DAYS” è a partire da giovedì 30 maggio a domenica 02 giugno 2019 dalla spiaggia del Lago di Molveno fino ai percorsi della Dolomiti Paganella Bike.