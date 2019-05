Sabato 1° giugno a Rovereto la “pedalata per il clima” con Duccio Canestrini

Il Fontana ha messo in vetrina i suoi molteplici progetti martedì sera alla Filarmonica gremita per l’occasione.

Presente anche il vicesindaco Cristina Azzolini, soddisfatta della serata.

Sul palco Andrea, Martina e Laura presentatori spigliati che davano la parola ai tanti compagni che con disinvoltura e impegno hanno illustrato le varie attività concluse e gli sviluppi futuri.

Ben 22 progetti, presentati nelle aree tematiche di riferimento: territorio, solidarietà, sostenibilità, innovazione, lingue straniere, sicurezza.

In particolare è stato presentato il video sulla recente evacuazione in cui sono stati protagonisti il corpo interno dei vigili del fuoco con alcuni della città.

Un po’ le vocazioni dell’istituto che si è distinto più volte per la sua efficace progettualità e il legame col contesto.

E’ stata sottolineata l’importanza della partnership di vari Enti pubblici come Musei, Comuni (Rovereto, Calliano, Ronzo Chienis…), Comunità della Vallagarina e i Dipartimenti della Provincia Autonoma di Trento, Fondazioni (CARITRO, FBK, Metalsistem, Museo Civico, HUB Innovation), imprese e consorzi (Habitech, Montura…), associazioni (Apibimi, Atout african, presidio Libera, la Società speleologica italiana di Rovereto), Ordini professionali (geometri, architetti) e le collaborazioni con la Cassa Rurale di Rovereto, la Società Frutticoltori Trento, l’Università di Trento e le altre scuole del territorio con le quali la dimensione di rete assume un significato non solo di coordinamento ma anche di risultato di crescita per ciascuno studente (Marconi, Depero, Filzi, Buonarroti-Pozzo, Floriani, Guetti, Primiero).

Finita l’esposizione, corredata da foto e video coinvolgenti, si sono succeduti i riconoscimenti per chi si è distinto nei campionati studenteschi e nei vari concorsi – da Conoscere la borsa alle olimpiadi della chimica e di italiano, dal torneo “A suon di parole” al Cad Olympics – e per chi, come Elisa Zotta, distintasi per impegno, tenacia, solidarietà si è meritata l’assegnazione della borsa di studio Matuella da parte della moglie Annamaria, presentatrice d’eccezione la presidente di Conventus Elena Albertini.

La dirigente scolastica al termine della serata ha ringraziato quanti si sono prodigati per l’organizzazione e la riuscita dell’evento: studenti, docenti e tutto il personale della scuola.