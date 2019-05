Muffa al Palavis, la giunta comunale assicura: «La struttura è integra e pulita. Interventi di manutenzione in estate, come ogni anno»

Non è tardata ad arrivare la risposta della giunta comunale di Lavis alla denuncia fatta dal gruppo consiliare della Lega – attraverso una mozione depositata in Comune e un post su Facebook – riguardo allo stato di degrado delle docce, degli spogliatoi e dei corridoi del palazzetto dello sport di Lavis (qui l’articolo).

In mattinata la giunta ha diramato un comunicato stampa corredato di documentazione fotografica (in calce all’articolo), che pubblichiamo integralmente di seguito.

“Nella giornata di ieri la Lega Nord di Lavis ha denunciato una fantomatica situazione di degrado del Palazzetto dello sport di Lavis. Lo ha fatto, oltre che con una mozione, pubblicando su facebook fotografie di tratti di muro con presenza di muffa (in alcuni locali doccia e tratti di corridoio – molto circoscritti, a dispetto di quanto si è voluto far credere e come dimostra la comparazione fotografica che alleghiamo) accompagnate da commenti sprezzanti (del tipo “doccetta ragazzi”?).

Non è la prima volta che la Lega getta ombre sulle strutture di Lavis alla ricerca di qualche voto in più: ricordiamo per esempio l’accusa di mala gestione del campo sportivo (“cadono le piastrelle”) avanzata in Consiglio comunale o l’accusa avanzata sul gruppo facebook di un altro Comune di non aver installato nei parchi di Lavis giochi inclusivi. Accuse false, prontamente smentite.

Ora tocca al Palavis, descritto per qualche macchia di muffa in alcuni locali doccia come una struttura malsana, fatiscente, sporca, quindi non idonea ad ospitare i molti utenti che ogni giorno lo vivono.

Nulla di più falso, come dimostrano le foto allegate, che danno una ben diversa immagine del Palavis (bagni e locali doccia compresi).

Ricordiamo che ogni anno il Palazzetto è oggetto di interventi di manutenzione, che vengono svolti l’estate per non interromperne la fruizione durante la stagione sportiva.

Il Palazzetto è una struttura utilizzata tutti i giorni, dalla mattina a tarda notte, per dieci mesi all’anno, da centinaia di persone al giorno, che fanno sport e utilizzano le docce. Ci pare quindi del tutto plausibile che nei pochi centimetri quadri non coperti da piastrelle dei locali doccia si possa formare della muffa, a maggior ragione considerando che siamo alla fine della stagione sportiva e di una primavera particolarmente umida.

Nel corso dell’estate, come ogni anno, si procederà alla sanificazione e alla tinteggiatura, nonché alla manutenzione di eventuali infiltrazioni.

Ben meno plausibile ci pare invece la ricerca di consenso fatta screditando pubblicamente il nostro Comune e il tentativo di creare inutili allarmismi con comunicazioni tendenziose. Bisogna capire che con queste azioni a farne le spese non è l’Amministrazione comunale, ma la comunità lavisana.

Per questo vogliamo rassicurare tutti gli utenti del Palavis e le loro famiglie: la struttura è integra, pulita, custodita, e sicura.

Infine, cogliamo l’occasione per ringraziare chi ogni giorno, più volte al giorno, pulisce il Palazzetto e consente a centinaia di utenti di utilizzarlo nelle perfette condizioni che tantissimi lavisani (e non) hanno potuto recentemente apprezzare in occasione delle finali della Pallamano Pressano e del Paganella Basket”.