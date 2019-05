«Le Parole nell’Amore e nella Sessualità»: se ne parla venerdì 31 maggio ad Andalo

Venerdì 31 Maggio 2019 alle ore 20,30 presso la Sala Civica Municipio nella Piazza Centrale di Andalo si terrà l’incontro: “Le Parole nell’Amore e nella Sessualità – Comunicazione, relazioni affettive e sviluppo nell’Amore e nel Sesso”.

I relatori saranno: Giorgio Varignani, presidente dell’Acat Paganella Cembra Rotaliana, Coach professionista che parlerà del linguaggio del corpo e dei segnali coinvolti nell’affettività; la D.ssa Marica Malagutti, Psicologa clinica, specializzata in Psicodramma analitico, Psicologia forense e in Diritti Umani e Cooperazione allo Sviluppo che analizzerà il sentimento di amore che al giorno d’oggi sembra sempre più rarefatto e che purtroppo causa sempre più dolore anziché gioia; infine il Dottor Davide Vanni, Psicologo clinico specializzato in Psicologia forense e criminale.

Psicologia investigativa e Sessuologia clinica approfondirà il valore della sessualità all’interno della relazione d’amore.

Pubblicità Pubblicità

Modererà l’incontro Angela Lafratta Servitore Insegnante Cef Paganella.

Si ricorda che da anni il Club Alcologico, che organizza l’incontro, ha un ruolo fondamentale rispetto alla creazione di metodi efficaci per combattere la sofferenza e le fragilità di questo momento storico.

In questo contesto nasce il Club di Ecologia Familiare attento ai bisogni delle famiglie di oggi che proprio nella serata di venerdì 31 Maggio debutterà parlando di un tema profondo e che allo stesso tempo tocca nell’animo tutti.

L’Amore sarà infatti protagonista di riflessioni e approfondimenti dei relatori che porteranno non solo spunti teorici, ma anche esempi tratti dalla propria esperienza professionale.