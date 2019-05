Coach Maurizio Buscaglia non sarà l’allenatore della Dolomiti Energia Trentino nel 2019-20

Maurizio Buscaglia non sarà l’allenatore della Dolomiti Energia Trentino nella stagione 2019-20.

L’allenatore e il Presidente Luigi Longhi incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa in programma domani, venerdì 31 maggio, alle ore 12.00 presso la Sala Meeting di Aquila Basket in piazzetta Lunelli, 12.

Coach Maurizio Buscaglia si è seduto sulla panchina di Trento in 544 partite ufficiali fra campionati e coppe in 13 stagioni alla guida dell’Aquila Basket (le ultime nove consecutivamente): è stato l’artefice della storica scalata dei bianconeri ottenendo tre promozioni (quella in Serie A nel 2014) e la qualificazione della Dolomiti Energia in EuroCup, competizione che ha disputato per tre volte.

Nominato Allenatore dell’anno in A2 nel 2013-14, in Serie A al debutto nel 2014-15 e Miglior Coach in EuroCup nella stagione seguente quando i bianconeri arrivarono ad un’incredibile semifinale.

Con la Dolomiti Energia Trentino in Serie A ha centrato per cinque stagioni consecutivei playoff scudetto, raggiungendo per due volte le Finali (2017 e 2018) per un bilancio complessivo di 107 vittorie e 83 sconfitte (56.3%).