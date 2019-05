Camionista trovato morto nell’area di servizio Paganella Ovest

Per Futura – il partito alla perenne ricerca di una ragione d’essere – le ultime giornate sono state molto impegnative.

Ieri mattina Ghezzi “essere umano” e Lucia Coppola hanno partecipato alla manifestazione organizzata dalla Cgil a sostegno dei disoccupati del progetto accoglienza.

E per il resto della giornata?

«Per prepararci al meglio, apriremo la sede di Futura, in via Vittorio Veneto 20 a Trento, Mercoledì 29 e giovedì 30 dalle 16 alle 20 per scrivere il tuo striscione insieme a noi. Abbiamo raccolto l’appello dei I sentinelli di Trento e diamo la nostra disponibilità. Porta il tuo lenzuolo e la tua ironia. Noi forniremo spago, spray e uno spazio dove fare insieme un bello striscione di benvenuto a Salvini. TI ASPETTIAMO» – cita l’appello di Futura 2018

Insomma, laboratorio di disegno e scrittura riservato agli adulti disubbidienti.

Nella sede di Via Vittorio Veneto sono a disposizione teli, inchiostro e corde per dare libero sfogo alla fantasia per realizzare i lenzuoli di “benvenuto” per Salvini che potrebbe essere a Trento venerdì per il festival dell’economia.

Presenza che però non è stata confermata.

A ricordarlo ieri il è stato il consigliere provinciale Devid Moranduzzo: “Salvini non confermato al Festival, Ghezzi pensi al suo lavoro”. Nella sua breve nota il consigliere leghista invita Ghezzi a “pensare al suo lavoro, piuttosto che organizzare striscioni anti-salvini“

Immaginiamo Ghezzi, da buon professore quale si crede di essere, passare tra i teli stesi a terra, osservare con sguardo critico i lavori in corso per poi dispensare paterni consigli, come farebbe un insegnante durante un tema in classe.

Bisogna dire che tra sceneggiate in consiglio provinciale con magliette che avrebbero voluto essere ironiche, uscite da “ giullare-promoter” per promuovere la povera Giulia Merlo candidata del PD alle suppletive dov’è riuscito a far ridere il Trentino, ecco l’idea del laboratorio: insomma di tutto tranne che fare politica seriamente.

Ghezzi “essere umano” e il suo Futura pur di far palare di se, hanno preso al volo l’occasione offerta della fantasiosa iniziativa delle “ balconiadi” evento appoggiato da Futura.

Di cosa si tratta? #SalviniTogliAncheQuesti e adesso è forse più chiaro.

Futura e Ghezzi “essere umano” si sono messi prontamente a disposizione di una delle iniziative di contestazione di “Trento non si Lega – Salvini non sei il benvenuto” il cui campo base sarà al Parco Santa Chiara a partire dalle 14 di domani.

Evento pubblico organizzato manco a dirlo dal Centro Sociale Bruno nell’ambito di Oltrefestival che sarebbe interessante capire da chi è finanziato e il perché il sindaco Andreatta abbia concesso gratuitamente o meno il Parco.

Il motivo della scampagnata? Contestare il ministro Salvini che sarà, forse, al Teatro Sociale nello stesso pomeriggio.

La funzione dei lenzuoli “ pittati”?

Quella di essere esposti a finestre e balconi di chi da sinistra, vorrà contestare l’arrivo di Salvini.

Considerando che i lenzuoli difficilmente saranno ironici, ma più facilmente verbalmente violenti e offensivi, Ghezzi “essere umano” si è preso una bella responsabilità.

C’è voluto un po’ di tempo, ma adesso si capisce cosa andrà a fare Futura: il cuscinetto.

Ovvero il portavoce della sinistra antagonista con l’interlocutore del momento.

In cambio? Visibilità e voti perché Ghezzi essere umano ha capito che l’unico spazio che può provare a coprire, è quello dell’estrema sinistra.