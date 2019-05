Arrestato l’aggressore di Gianfranco Merlin, il commerciante di Via Travai

Di comportamenti strani da parte dei nostri parlamentari e consiglieri provinciali e regionali in aula, durante i lavori del consiglio e del parlamento, ne abbiamo visti molti.

Come per esempio quello dell’ex ministro Gaetano Martino, concentrato su un gioco di carte, alla dem Rosy Bindi, alle prese con un rebus linguistico, dal grillino Alessandro Di Battista, beccato mentre guardava una partita di calcio, a Simeone Di Cagno Abbrescia, deputato pdl, sorpreso mentre consultava un sito a luci rosse.

Molti gli uomini politici beccati nel tradizionale sonnellino pomeridiano fatto sui banchi delle aule parlamentari o peggio mentre votavano anche per i colleghi assenti.

Nell’ultimo caso per loro è stato coniato il termine di «pianisti». Cioè quei deputati che maneggiando velocemente da una postazione all’altra riuscivano a votare per i colleghi assenti.

Il cattivo costume è continuato in questi giorni e dentro l’aula del consiglio della provincia autonoma di Trento dove i rappresentanti eletti dai Trentini si trovano per 2 o 3 giorni ogni mese per discutere sul leggi, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e via dicendo.

Insomma dove si dovrebbe lavorare.

Abbiamo usato il condizionale.

Già, perché pare che qualcuno di lavorare non ne abbia proprio voglia.

Alludiamo dell’ex governatore Ugo Rossi, ora consigliere di minoranza che preferisce godersi in diretta le fasi delle tappe del 102° giro d’italia invece che lavorare con serietà per cercare di risolvere i problemi della comunità

Come possiamo vedere si è pure organizzato bene con tanto tablet, con il quale in questi giorni di lavori dentro il consiglio non si perso una tappa, cellulare per comunicare via social e bicchiere d’acqua. Mancano solo i pop corn e il sacchetto classico di patatine per intenderci….

Dopo le mascherate in maglietta rossa di Paolo Ghezzi «essere umano», ecco un’altra triste fotografia delle opposizioni che in questo caso vede protagonista Ugo Rossi.

Ma un consigliere provinciale lautamente pagato dalla comunità non dovrebbe avere un comportamento consono e rispettoso dell’aula e del lavoro?

Come sempre ai lettori ed ai posteri l’ardua, stavolta un po’ meno, sentenza.