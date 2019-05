Al via “4 passi in compagnia”, proposta dedicata agli anziani della Val di Non

La passeggiata come attività fisica, per mantenersi sani e in forma, ma anche come momento di socializzazione e condivisione.

È con questo scopo che la Comunità della Val di Non ha deciso di riproporre anche quest’anno l’iniziativa “4 passi in compagnia”, per mettere in campo delle azioni che rispondano al fenomeno dell’invecchiamento e dell’isolamento degli anziani della Val di Non.

I piani della salute, nonché il piano sociale di Comunità, sottolineano infatti come l’obiettivo primario delle politiche sociali debba essere “il mantenimento, con l’avanzare dell’età delle persone, del più alto livello possibile delle funzioni fisiche, mentali e sociali”.

Per questo motivo l’iniziativa è stata addirittura potenziata. “Abbiamo colto in maniera positiva la proposta di anticipare l’attività facendo degli incontri in palestra da marzo fino alla fine di maggio in diversi ambiti della valle – spiega l’assessore alle Politiche Sociali e vicepresidente della Comunità di Valle Carmen Noldin –. Ho partecipato personalmente ad alcune uscite l’anno scorso e ho raccolto la soddisfazione degli utenti, che hanno accolto in maniera positiva la proposta come occasione per uscire di casa e stare in compagnia. Si tratta infatti di un progetto che dà modo di rafforzare le relazioni e di scongiurare la solitudine dell’anziano. Aspetto fondamentale di questa iniziativa è quello di offrire l’occasione per stringere amicizie e conoscere il territorio, anche per quanto riguarda gli aspetti culturali”.

A giugno prenderà dunque il via l’attività fisica all’aria aperta, con due incontri in settimana seguiti e organizzati dagli operatori della Cooperativa Sad: ogni singolo gruppo (massimo 25 persone) sarà coordinato da esperti individuati per competenze personali ed abilità professionali, laureati in scienze motorie e conoscitori del territorio, con una proposta di attività motoria su percorsi e sentieri identificati, accessibili e adatti ai destinatari.

“Mi preme sottolineare il fatto che la nuova proposta in palestra “Aspettando i 4 passi in compagnia” ha riscosso un grande successo con ben 139 iscritti – dichiara Maurizio Suighi, direttore della Coop Sad –. Diamo il via ora a un’attività consolidata, per la quale ci aspettiamo di superare le 200 iscrizioni. I vari gruppi saranno seguiti da quattro insegnanti, Flavia Bertoldi, Cristiano Corradini, Fiorenza Odorizzi e Matteo Pancheri, e mensilmente saranno organizzate delle uscite a gruppi riuniti. La prima è già programmata per il 20 giugno a Fondo”.

Confermati i gruppi di camminata sul territorio per questa edizione, per un totale di 24 uscite: Denno per la zona della Bassa Valle, Cloz per la Terza Sponda, Coredo per la zona Predaia, Cavareno e Fondo per l’alta Valle, e Rumo per il Mezzalone. La quota di iscrizione – simbolica – è pari a 25 euro totali.

L’iniziativa andrà avanti per tutta l’estate e si concluderà con un momento di festa il 23 agosto, in occasione dell’ultima “uscita di gruppo” a Rumo.

“Questa proposta ci ha offerto anche l’opportunità di rafforzare la rete tra i 19 Circoli Pensionati della valle, un modo per conoscersi e lavorare insieme – aggiunge Noldin –. È importante che l’ente pubblico investa su questi progetti, perché, come dico sempre, il benessere della comunità non dipende solo negli investimenti su ponti, strade, edifici, ma anche e soprattutto dagli investimenti sulle persone”.

Oltre agli obiettivi dichiarati relativi al benessere fisico attraverso l’attività motoria, l’idea è appunto di arricchire e stimolare la partecipazione a questi incontri “perché diventino sempre più opportunità di confronto, ritrovo dialogo e amicizia – commenta in conclusione l’assessore Carmen Noldin –. È quindi di fondamentale importanza investire nella prevenzione, soprattutto oggi che si vive una forte fragilità nei contatti e nelle relazioni”.