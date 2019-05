A Dardine torna la “Dardenfest”: domenica la gara di pesca per ricordare Vito Menapace

Una piccola comunità di 150 persone, dove non ci sono né bar né negozi, ma che sa lavorare insieme per creare una festa, un momento di aggregazione in questo mondo che fa sempre correre ed essere distanti.

Il prossimo weekend, sabato 1 e domenica 2 giugno, torna a Dardine, piccolo paesino nel Comune di Predaia, la “Dardenfest”.

Sabato sera l’appuntamento è a partire dalle 19 nel tendone appositamente allestito nel meraviglioso parco giochi nel centro del paese, dove si potranno gustare i tradizionali “tortei de patate” con la musica folk del gruppo “Avanti e n’dre” a rallegrare gli ospiti.

Pubblicità Pubblicità

Domenica di primo mattino sarà ricordato Vito Menapace, un “compaesano speciale – spiegano gli organizzatori – che ci ha lasciato prematuramente”.

Vito sarà ricordato come piaceva a lui, con una gara di pesca al laghetto “Le Braide” di Mollaro e poi con il pranzo aperto a tutti al tendone a Dardine con spiedo bresciano e menu alternativo.

Nel pomeriggio, alle 14.30, ci saranno le premiazioni.

Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all’Ail Trentino.