Val di Non Live Aid sulle note della solidarietà: più di 700 persone a Cles per i bambini del Kenya

Stavolta i brividi non sono venuti solo agli appassionati di musica rock degli anni ‘80 nel leggere il titolo della serata.

Sabato sera ad emozionare più di 700 persone sono state le parole di Giuliana Cova, presidente di MelaMango, che ha raccontato la vita a Shalom Home, l’orfanotrofio gestito da padre Francis Gaciata a Mitunguu, in Kenya.

Ma è stato anche vedere tanti giovani darsi da fare, collaborare, uniti nell’intento comune di fare del bene.

Sono state poi le note della Valium Band, la voce e il carisma di Igor Portolan, capaci davvero di coinvolgere tutto il pubblico presente con la loro carrellata di brani senza età, ma soprattutto di toccare le corde dell’anima.

È stato infine guardare una sala strapiena di gente che ha risposto “presente” all’appello della solidarietà.

“Val di Non Live Aid”, la serata di beneficenza organizzata dai Gruppi Giovani di Tuenno e 4 Ville in collaborazione con MelaMango, la onlus che con passione, impegno e tanto cuore si occupa e si preoccupa di garantire un futuro ai bambini kenioti di Mitunguu, è stata semplicemente un successo.

A partire dal menu proposto dai Nuvola, gustoso e apprezzatissimo, fino ad arrivare a un concerto memorabile.

“Cantiamo tutti insieme e facciamo in modo che la musica e le parole arrivino fino in Kenya” era stato l’invito di Portolan prima di dare il la a una serata che ha fatto ballare ed emozionare tutti coloro che sono accorsi al Ctl di Cles per sostenere un’associazione che “ha portato speranza là dove la speranza non c’era”.

I GIOVANI PER I GIOVANI – La presidente di MelaMango Giuliana Cova ha voluto sottolineare come questa proposta sia nata dai giovani, che si sono dati da fare per dar vita a un evento incredibile grazie al quale, in base alla cifra raccolta, sarà sostenuto uno dei tanti progetti a Shalom Home.

“I giovani di oggi hanno una visione più ampia della vita, sono nati in un mondo globalizzato – spiega Giuliana Cova –. Dimostrano più attenzione alla “salute” del globo, sono sensibili verso i più deboli, nella convinzione che il loro futuro dipenderà non solo da ciò che accadrà in Trentino, in Italia, in Europa, ma dalle dinamiche globali”.

I giovani di oggi sono cittadini del mondo. Un mondo che hanno potuto vedere, toccare, assaporare grazie anche alle esperienze e alle possibilità offerte da MelaMango.

“Chi va in Kenya partecipando alle attività interculturali che proponiamo torna con un’idea nuova rispetto alla realtà che ha vissuto – racconta la presidente dell’associazione –. Si impara a guardarla con gli occhi dell’altro, apprezzando la vita, capendo la situazione e il contributo che si può dare”.

Perché i giovani sanno che non conta essere nati a 10 mila chilometri di distanza. “Infatti – conclude Giuliana Cova – quella luna che tutte le notti vedono nel cielo del Trentino è la stessa luna che i loro coetanei vedono in Africa”.