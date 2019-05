Scoperto a rubare dentro il negozio OBI. Marocchino arrestato e condannato a due mesi di reclusione

Con l’evento finale di premiazione dei migliori progetti in concorso nell’anno scolastico 2018/19, si conclude l’attività realizzata dalle scuole e dalle imprese industriali associate a Confindustria Trento per il progetto “Tu sei”, giunto alla sua undicesima edizione.

Con l’evento finale di premiazione dei migliori progetti in concorso nell’anno scolastico 2018/19, si conclude l’attività realizzata dalle scuole e dalle imprese industriali associate a Confindustria Trento per il progetto “Tu sei”, giunto alla sua undicesima edizione.

Il progetto è frutto di un accordo sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento e Confindustria Trento ed è finalizzato a promuovere iniziative volte a costruire un più stretto e continuativo rapporto tra scuola e mondo delle imprese industriali. Questa mattina, al Castello del Buonconsiglio di Trento, si è tenuta la cerimonia conclusiva che ha premiato le migliori realizzazioni dell’anno scolastico che si sta per concludere.

“Il progetto “Tu sei” – ha sottolineato l’assessore all’istruzione e cultura Mirko Bisesti – rappresenta un esempio “virtuoso” di collaborazione sinergica tra sistema educativo e mondo industriale, dove si valorizza la reciproca “contaminazione” e la circolazione di conoscenze e competenze acquisite in contesti di apprendimento diversi. Capitalizzare esperienze di questo tipo – ha proseguito Bisesti rivolgendosi agli studenti presenti in sala – significa investire nel futuro e questa è la strada giusta per affrontare preparati le sfide di domani”.

“Scuola e lavoro non sono due tappe distinte della vita – ha proseguito il presidente di Confindustria Trento Fausto Manzana – la formazione dovrà continuare ad intersecare la vostra vita lavorativa, per garantire una preparazione sempre aggiornata. Il vostro obiettivo oggi è imparare ad imparare, perché lo dovrete, lo dovremo fare per tutta la vita. Il mercato richiede lavoratori preparati e costantemente aggiornati; con queste esperienze avete creato preziosi contatti con le imprese del nostro territorio e avete conosciuto più da vicino il mondo del lavoro. Confindustria è orgogliosa di supportare questa iniziativa, poiché scuola e impresa hanno la necessità di continuare a contaminarsi reciprocamente a tutti i livelli”.

“Il protagonismo delle scuole e delle imprese in questo progetto – ha evidenziato il dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura Roberto Ceccato – si rivela nel tempo sempre più innovativo, coinvolgente e articolato con lo sviluppo di attività più complesse e con finalità più ambiziose. In questi undici anni il progetto non ha perso lo “smalto iniziale”, anzi ha acquisito vitalità ed energie sempre nuove e sfidanti per la scuola e per l’impresa, con un investimento formativo reciproco sempre più ragguardevole”.

Infine, chiudendo gli interventi della mattinata, Andrej Fischnaller, direttore Area imprese Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo, sponsor dell’iniziativa, ha affermato:

“Intesa Sanpaolo è molto attenta al mondo dei giovani, costantemente impegnata nella ricerca di modalità e linguaggi adatti ad accompagnarli nelle loro esperienze e aspirazioni, per questo motivo ha deciso di sostenere ‘Tu sei’. Riteniamo infatti che sia un programma di formazione innovativo e ricco di opportunità per i nostri giovani, un efficace esempio di ‘alleanza scuola – lavoro’ che ha permesso a oltre 8.200 ragazzi di apprendere come opera quotidianamente un’azienda, facendo emergere le loro competenze trasversali, rafforzandone la cultura. Intesa Sanpaolo è a fianco delle iniziative che rappresentano un ponte tra la scuola e il mondo del lavoro”.

L’undicesima edizione ha visto l’avvio di 13 progetti, di cui 8 in concorso (6 annuali e 2 biennali al secondo anno e 5 biennali al primo anno non in concorso), la partecipazione al concorso di 12 scuole, di 12 imprese e di 750 studenti supportati da 37 insegnanti.

Negli undici anni di attività di “Tu sei” sono stati coinvolti nella realizzazione dei progetti 9.047 studenti di 203 istituti scolastici e 224 aziende.

I progetti vincitori dell’edizione 2019:

VINCITORE categoria biennali Istituti Comprensivi

ISTITUTO COMPRENSIVO ISERA-ROVERETO CON TESSILQUATTRO S.p.A.

VINCITORE categoria annuali Istituti Comprensivi

ISTITUTO COMPRENSIVO LEVICO TERME ADIGE S.p.A.

VINCITORE Categoria biennali Istituti secondari di secondo grado

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO BUONARROTI POZZO CON MENZ & GASSER S.p.A.

VINCITORE Categoria annuali Istituti di istruzione secondaria di secondo grado

LICEO SCIENZE UMANE “F. FILZI” ROVERETO CON SANDOZ S.p.A.

MENZIONE SPECIALE Categoria annuali Istituti secondari di secondo grado

LICEO “A MAFFEI” RIVA DEL GARDA CON ARCESE TRASPORTI S.p.A.

VINCITORE Categoria annuali Istituzioni formative

CFP ENAIP di ARCO CON DANA ITALIA S.p.A.

MENZIONE SPECIALECategoria annuali Istituzioni formative

ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI PER LE ARTI GRAFICHE TRENTO CON BAUERS.p.A.

RICONOSCIMENTO BANCA INTESA SANPAOLO

ISTITUTO AGRARIO SAN MICHELE CON CANTINE FERRRARI F.LLI LUNELLI S.p.A.

In allegato foto e interviste a cura dell’Ufficio Stampa