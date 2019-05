Sci nautico: Thomas Degasperi terzo sulle acque del Robin Lake in Georgia

Ma per la squadra più dura a morire d’Italia poteva mancare una rimonta leggendaria? Decisamente no, e quella contro lo Zenit in EuroCup rientra senza ombra di dubbio all’interno di questa categoria.

La Dolomiti Energia Trentino vince nella più adrenalinica e memorabile delle maniere a San Pietroburgo nel Round 8 di coppa: sotto di 22 lunghezze all’intervallo lungo e in evidente difficoltà contro la fisicità dei russi dovendo anche fare i conti con le assenze di Hogue e Jovanovic, i bianconeri confezionano un secondo tempo ai limiti della perfezione, trascinano la sfida all’overtime e vincono grazie ad un tiro del “solito” Craft (autore anche di 13 assist, record assoluto nella storia dell’Aquila).

La rimonta porta la firma di uno straordinario Beto Gomes, che infila anche la tripla che porta la sfida all’overtime dopo un quarto periodo da 18-35 di parziale. Il tabellone recitava 87-71 Zenit a 3’30” dalla fine. La statistica della partita? Nei 45′ di gioco la Dolomiti Energia è stata in vantaggio per 5 secondi effettivi. Cinque. Secondi.

Le performance individuali – Il Beto Gomes in versione russa si candida anche al premio di miglior performance individuale della stagione: i suoi 28 punti con 6-10 da tre (conditi da sei rimbalzi e un paio di stoppate) nella remuntada a San Pietroburgo hanno rappresentato il massimo a referto mai segnato da un bianconero in EuroCup e anche la miglior prestazione realizzativa di Betinho con la maglia della Dolomiti Energia Trentino in 145 partite ufficiali in tre stagioni.

A livello di punti messi a referto, nessun trentino quest’anno ha fatto meglio dei 29 di Devyn Marble nella sconfitta dei bianconeri a Torino lo scorso 8 dicembre: in una serata vissuta “in the zone” dalla guardia dell’Iowa, Devyn ha segnato le sue prime sette triple consecutive chiudendo 7- 11 dall’arco e aggiornando il massimo di canestri dalla lunga distanza realizzati da un giocatore di Trento in Serie A.

Impossibile non menzionare anche una delle tante prestazioni eroiche di Aaron Craft: nel già citato blitz del Taliercio in apertura di girone di ritorno il playmaker numero #13 ha letteralmente dominato la partita chiudendo con 22 punti, 12 rimbalzi, quattro assist e due recuperi con 3-3 da tre, il canestro del +4 a 7″ dalla fine del tempo supplementare e una leadership infinita in ogni istante dei 38′ in cui era stato sul parquet. Aaron in quell’occasione è stato il miglior giocatore di Trento in solitaria per punti, rimbalzi e assist: l’ultimo bianconero a riuscirci era stato Shavon Shields (22-7-5 nella vittoria 88-92 a Torino del 29 aprile 2018).