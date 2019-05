Rovereto: 18 enne denunciato per detenzione di droga

Attimi di apprensione ieri nella prima serata nel comune lagarino di Ala, ma per fortuna conclusosi con un lieto fine.

I Carabinieri di Ala, sotto la direzione del Comandante della Stazione Maresciallo Maggiore Roverto Baù sono riusciti a rintracciare, grazie alla certosina conoscenza del Territorio e della Popolazione, i genitori di un minore che ieri sera è stato trovato, smarrito e un po’ spaurito, vagare sul marciapiede di viale Verona ad Ala.

Il minore di appena sette anni si era da poco traferito ad Ala con la famiglia e quindi non avendo ancora riferimenti saldi per come tornare a casa, continuava a camminare sulla centrale viale Verona, fino a quando i Carabinieri chiamati ad commerciante non l’hanno ritrovato e individuata la famiglia, lo hanno riaccompagnato a casa.

Pubblicità Pubblicità