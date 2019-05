L’autolesionismo della sinistra: oggi i sindacati in piazza per protestare contro i tagli per l’accoglienza.

La sinistra trentina fa quasi compassione quando continua ad intestardirsi su quei temi che l’hanno portata al tracollo elettorale.

Il suo comportamento è un chiaro segno di autolesionismo e un segnale anche per chi continua a mettersi contro i cittadini in nome della difesa dei diritti civili non meglio individuati, che alla fine penalizzano però solo gli italiani ed i Trentini.

Il tam tam della sinistra per il risultato elettorale delle europee serve solo a mascherare l’ennesima emorragia di voti.

Infatti rispetto alle politiche del 4 di marzo del 2018 il PD ha perso sul suolo nazionale circa 250 mila voti.

Ma per loro sembra una vittoria. Contenti loro.

Uno dei motivi del nuovo flop elettorale è stato quello dell’esasperata accoglienza di tutto e di più con annesse attività economiche di lucro per pochi e a tutto danno degli italiani.

E’ stata questa una delle leve con le quali la Lega ha rotto quell’idillio pluriennale che gli italiani avevano con la sinistra.

Oggi hanno perso quasi tutto.

Comuni e provincie diventate sempre più verdi a conferma di come si sia innescata una reazione a catena sempre più a favore della Lega e sempre meno a favore della sinistra.

E la sinistra allora che fa?

Invece di cambiare rotta cercando di recuperare elettoralmente chi l’ha abbandonata, insiste convinta di essere nel giusto e che ha sbagliare, come sempre, siano gli altri.

La grande idea per le elezioni europee?

Portare ventimila migranti residenti in Puglia per un voto simbolico in 5 seggi a Bari e 2 a Lecce. Chi ha pagato?

Si spera le casse esangui del PD e allegra brigata.

Ovviamente un altro schiaffo a tutti quegli italiani che in Puglia e come in quasi tutto il Meridione, avrebbero bisogno di un aiuto perché realmente in difficoltà.

E a Trento?

Cosa fa la sinistra dopo anche i giornali da sempre schierati al suo servizio, hanno dovuto riconoscere il successo della Lega e quindi del suo programma elettorale?

Alle 10 di questa mattina tutti in Piazza Dante per chiedere l’avvio del tavolo della ricollocazione di quegli operatori dell’accoglienza rimasti senza lavoro.

La causa?

Ovviamente la cattiveria di Fugatti e della giunta di centro destra che hanno tagliato i fondi per finanziare cooperative costituite ad arte per lucrare col business dell’accoglienza e per dare lavoro agli amici degli amici. Altro che volontariato.

E già un tavolo promesso e mai partito.

Poi che quasi tutto si sia fermato per un mese per via della campagna elettorale; che solo sabato 32 famiglie di dipendenti del Mercatone Uno siano rimasti senza lavoro, nulla importa ai sindacati e la sinistra trentina: per li sindacati ci sono i disoccupati di serie A e di serie B e quelli del comparto dell’accoglienza sono di serie A+++.

Per i sindacati a contare non è tanto l’aspetto umanitario dell’accoglienza, ma tutti quei progetti ad essa collegati che aveva portato nelle casse di poche realtà, un fiume di euro incontrollato. Come per esempio il business delle consulenze dei professionisti o degli avvocati pronti per i ricorsi, pagati dai cittadini italiani, in caso di diniego dello status di profugo.

Ai sindacati non interessa nemmeno che proprio la loro protesta dimostri come si fosse creato un indotto che si basava unicamente sui contributi provinciali.

Finanziamenti che poi si trasformavano in voti per il centro sinistra.

Si è sempre detto che si doveva fare fronte ad un’emergenza temporanea ed allora perché sono stati fatti contratti a tempo indeterminato e non a termine, come per tanti altri lavoratori.

E se erano a termine è per definizione stessa che sono destinati a finire ed allora, se è successo che problema c’è?