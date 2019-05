La filodrammatica “La Sortiva” di Denno premiata al Festival Nazionale della Commedia Dialettale “Leonessa d’oro”

Venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno cominciano le feste all’aperto a Cles, con la “Prima…vera festa del Rione Prato” che si svolgerà in Corso Dante. Ad aprire la stagione estiva ci attendono due giornate ricche di eventi, organizzati dal Gruppo Rionale Prato in collaborazione con la Pro Loco di Cles ed il Comune di Cles.

Buon cibo, musica, cultura, sport e molto altro in questi imperdibili appuntamenti tanto amati da clesiani e nonesi. Ecco il programma:

si inizia alle 19,00 di venerdì 31 con un succulento ‘Porchetta Party’ accompagnato da ‘Shot night by Marzadro’ e vasto assortimento di bevande al ‘Cocktail bar’. Per finire la serata in bellezza, DJ Daniele Battan con la sua musica.

Sabato 1° giugno a mezzogiorno aperitivo in piazza. Nel pomeriggio, alle 17.00, nell’atrio del Municipio in Corso Dante si inaugura la mostra fotografica ‘Attraverso i nostri occhi’.

Partecipando ad un laboratorio fotografico un gruppo di ragazzi racconta i loro sentimenti attraverso le immagini di Cles. Il percorso è stato seguito dall’insegnante Jot Videura Tagliavini, fotografo e sociologo.

Per cena, alle 19.00, gustosa grigliata di carne abbinata all’Happy Hour con tanta birra. Per gli amanti del calcio alle 21.00 tutti davanti al maxi schermo a godersi la finale di Champions League ‘Tottenham – Liverpool’. In conclusione della festa, dj Set by The Evil Kick.