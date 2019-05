Emilio Vedova’s Legay: a Rovereto dal 31 maggio la mostra con Debiasi, Lome, Pasi e Taioli

Dal 31 maggio al 28 giugno 2019 allo Spazio 53 Arte in Corso Rosmini 53, a Rovereto si terrà un’importante mostra sull’eredità che ci ha lasciato il maestro Emilio VEDOVA, uno dei maggiori artisti italiani a livello internazionale.

La mostra è stata promossa dallo Studio Legale Chelodi-Bertuol e Associati di Trento, e curata dal nostro Vice Direttore Mario Garavelli.

Nulla di meglio che sentire dalle parole dell’avvocato Carlo CHELODI la presentazione dell’evento che segue il progetto IL QUADRO DEL DIRITTO:

Il carburante non è fornito solo dalle opere o dalla passione, né solo dall’entusiasmo con il quale generosamente in molti hanno condiviso e condividono le iniziative di un avvocato (e quindi di un estraneo) in questo fantastico universo dell’arte e degli artisti.

La vera energia mi è stata data, e viene costantemente alimentata, dalla persona dell’artista, dal suo affetto, dalla sua condivisione, dalla sua intelligente disponibilità ad accettare anche le critiche, magari i fallimenti, rimettendosi in gioco.

I quattro artisti con i quali abbiamo pensato di condividere questa nuova esperienza sono molto diversi l’uno dall’altro, ma tutti uniti dalle caratteristiche che ho ora ricordato, oltre che da una storica e fruttuosa reciproca amicizia. Un’amicizia della quale ora anch’io posso andare orgoglioso!

Abbiamo, con loro, spesso discusso e ricordato la famosa “Aula Vedova”. Ognuno ne raccontava un “pezzettino”, con il suo vissuto, con gli inevitabili contrasti. Ma in tutti questi artisti vi era e vi è un solo comun denominatore: la riconoscenza verso il Maestro Emilio Vedova.

Le particolarità, le singolarità di questo maestro non erano poche, anche per come me lo ha spesso ricordato e “dipinto” (in questo contesto il termine è appropriato!) Romano Perusini, amico sincero e primo ispiratore dell’iniziativa “Il Quadro del Diritto” , che ha accettato il mio invito ad apportare il suo prezioso contributo in questo catalogo.

Da qui l’idea di dare spazio ai sentimenti, oltre che ai frutti dell’insegnamento. Non si tratta quindi solo di ricordare, di omaggiare (come pur si deve) il Maestro, ma di far conoscere, attraverso le opere dei suoi allievi qui coinvolti, ma anche attraverso i loro (e non solo loro) ricordi di un’aula frequentata, ma soprattutto vissuta (un’aula d’Accademia si vive!) assieme, affamati d’arte, assetati di conoscenze, affascinati dalla genialità di un insegnante d’eccezione: Emilio Vedova.

Il tempo, quando si pensano, si organizzano, si progettano e si programmano eventi come “Emilio Vedova Legacy” corre via veloce. Mi ha aiutato a rallentarlo, sobbarcandosi un gran lavoro e consentendo di arrivare al traguardo, Mario Garavelli, anche lui estraneo, ufficialmente, ai percorsi classici del mondo dell’arte, ma profondo conoscitore e grande appassionato, al quale è così affidata la prefazione al catalogo.

La sensibilità di Roberto PIZZINI ci ha messo a disposizione non solo gli spazi della sua galleria “Studio 53 Arte”, ma anche alcune opere di Emilio Vedova che si affiancano, come vigili custodi del suo insegnamento, alle tele degli artisti qui protagonisti.

Per ognuno degli amici artisti qui impegnati sono troppe le parole che mi necessiterebbero per descriverne sensibilità personale e forza espressiva: mi rimetto quindi semplicemente ai loro lavori. Ai critici ed agli esperti le valutazioni tecniche; a me ed al pubblico la gioia dei colori che, ad onta del pressante bianco-nero del loro maestro Vedova, gioiscono nelle opere dei nostri, affascinandoci.

L’entusiasmo di Francesca VALENTI, fresca di tesi di laurea proprio sul “Metodo Vedova”, non solo ci ha regalato brillante postfazione, ma è stato anche intelligente stimolo ed occasione di confronto nel corso dei lavori preparatori alla mostra ed al catalogo.

Il filo conduttore della nostra iniziativa quindi è rappresentato oggettivamente dalle esperienze dell’aula Vedova e dai frutti artistici così diversi che ha saputo generare per mano degli artisti DEBIASI, LOME, PASIN e TAIOLI ma, prima ancora, soggettivamente, nella sincerità dell’amicizia che lega questi artisti e tutti noi che abbiamo la fortuna di accompagnarli in questa nuova esperienza.

Il “Quadro del Diritto”, questa volta, abbandona solo per un momento le Riflessioni “Giuridiche”, rimettendole a separata iniziativa dove discuteremo di eredità dell’artista e del diritto d’autore, anche per altra via onorando il titolo della Mostra e del catalogo, che all’eredità di Emilio VEDOVA e del suo “metodo” espressamente fa riferimento.

In chiusura un sentito omaggio dedicato ad un amico caro, Rolando TRENTI: grande artista trentino, che troppo presto ci ha salutati, e che pure aveva frequentato l’Aula Vedova ed il Maestro.