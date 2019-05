AAA volontari cercansi: a Cles si fa formazione (con “apericena”) per capire come coinvolgere i giovani nelle associazioni di volontariato

I Piani Giovani di Zona “Fuori dal Comune”, che interessa i Comuni di Cles, Ville d’Anaunia, Bresimo, Cis, Livo e Rumo, e “Terra di Mezzo”, che riguarda invece Predaia e Sfruz, organizzano per lunedì 3 giugno dalle 17 alle 21, con pausa “apericena” alle 19, un modulo di formazione con un esperto per comprendere come si può fare per coinvolgere i giovani nel volontariato.

Il corso, che si terrà in Sala Borghesi Bertolla a Cles, servirà per dare la possibilità ai volontari di apprendere come incentivare i giovani a entrare a far parte delle associazioni attive sul territorio e come fare per stimolarli a non abbandonare nel caso fossero già impegnati in una realtà associativa.

La partecipazione è gratuita. Gli interessati sono comunque invitati a confermare la propria presenza scrivendo un’e-mail all’indirizzo pianogiovanifdc@gmail.com o a referentepianogiovani@comune.predaia.tn.it.

