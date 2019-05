Pro Vita & Famiglia: «Soddisfatti dal risultato delle urne»

Anche nella città simbolo dell’accoglienza e degli sforzi di integrazione, come la Riace dell’ex sindaco Mimmo Lucano, la Lega di Matteo Salvini è il primo partito con il 30,75.

A Lampedusa il dato è ancora più alto: 45,85%

Per mesi ci hanno fatto credere che i cittadini di Riace (Calabria) erano felici del sindaco Mimmo Lucano, simbolo dell’accoglienza e di un lungo processo di integrazione, ma non era cosi.

Riace infatti ha voltato pagina e scelto Matteo Salvini passando dallo 0,95% del 2014 al 30,75% del 2019.

Exploit leghista anche a Lampedusa, dove il Carroccio sfiora il 46%. “Riace e Lampedusa, due comuni che la sinistra ha scelto come simbolo dell’antisalvinismo, vedono la Lega come primo partito“, ha affermato il leader leghista durante la conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio a Milano, ribadendo come “l’immigrazione regolare e controllata è la prima battaglia che andremo a combattere e a vincere nel nuovo parlamento europeo“.

Riace L’alta affluenza, a Riace ha votato il 64,22%, ha premiato Salvini.

Seconda formazione è il Movimento 5 Stelle con il 27,43%. Seguono il Pd con il 17,39%, Forza Italia con il 9,1% e Fratelli d’Italia con il 6,42%.

La sospensione del sindaco Lucano, recentemente accolto dagli studenti della Sapienza di Roma come un eroe, che tanto clamore ha suscitato in tutta Italia, sembra non aver contrastato l’ascesa del Carroccio in Calabria.

Anzi. A Riace il più votato nelle preferenze è proprio il leader Salvini con 67 voti.

Il Partito Democratico insegue con il 21,01%, Il Movimento Cinquestelle ha raccolto soltanto il 16,83%.

In Sicilia, Salvini è il candidato più votato alle Europee. Nelle 5.300 sezioni della Regione il leader della Lega mette insieme 181.045 voti staccando di oltre 65 mila preferenze il medico di Lampedusa Pietro Bartolo, che ha raccolto 115.579 consensi.