Brentonico: bando per custodia e assistenza tecnica del Teatro Monte Baldo

Il Comune di Brentonico vuole affidare, ad associazioni no profit del terzo settore, il servizio di custodia e assistenza tecnica alle manifestazioni al Teatro cinema Monte Baldo, per il triennio che va dall’1 luglio 2019 al 30 giugno 2022.

L’avviso, pubblicato sul sito del Comune, è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse, per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di associazioni potenzialmente interessate.

Lo scopo è acquisire la disponibilità a essere invitati per presentare poi la propria offerta in una successiva, eventuale, procedura ad evidenza pubblica

L’incarico prevede predisposizione palco con sedie, tavoli, addobbi e quant’altro necessario; predisposizione e attivazione di impianti di amplificazione, di registrazione e audiovisivi; predisposizione e attivazione impianto luci e attività di supporto per service tecnico, aiuto-facchino alle compagnie teatrali; proiezione di dvd per stagione cinematografica e cineforum; apertura e chiusura, sorveglianza durante l’utilizzo del teatro, assistenza nell’utilizzo di impianti;

preventivo contatto telefonico o via e-mail con gli utilizzatori del teatro al fine di conoscere le esigenze tecniche, gli orari di arrivo e partenza; accoglienza e assistenza alle compagnie teatrali e ad altri soggetti utilizzatori per un corretto uso delle attrezzature e degli impianti nel rispetto delle norme con controllo finale ed eventuale ripristino delle attrezzature utilizzate, con verifica della presenza di tutto il materiale di proprietà del Comune di Brentonico;

serviziod maschere di sala, accoglienza al pubblico per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune di Brentonico; servizio di biglietteria con versamento dell’incasso al Comune di Brentonico per le manifestazioni a pagamento organizzate direttamente dal Comune; presenza continua durante tutti gli spettacoli ed eventi secondo le disposizioni impartite dall’amministrazione comunale ai fini antincendio e primo soccorso, con personale formato in base alla normativa vigente in materia; operazioni di piccola manutenzione compresa la regolare e costante verifica del buon funzionamento degli impianti e attrezzature.

Il teatro è utilizzato tra le 80 e le 90 volte all’anno, talvolta anche per l’intera giornata, sia in giorni feriali sia festivi; per il servizio di custodia e assistenza tecnica per il triennio è prevista nel bilancio comunale una spesa annua complessiva massima di 15.000 euro comprensiva di ogni onere anche fiscale.

Per l’aggiudicazione del servizio, il Comune avvierà poi una procedura di gara tra tutti coloro che avranno presentato la manifestazione di interesse.

Le associazioni interessate possono far pervenire le proprie proposte entro il 5 giugno 2019 alle ore 12.00, con consegna a mano, raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Pec.