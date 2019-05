Boom di visite ieri per «La Voce del Trentino», 114.309 pagine lette in 24 ore da quasi 54 mila lettori

La Provincia autonoma di Trento ha progettato una nuova opera per modificare la viabilità che interessa la tangenziale SS 12 nel tratto compreso fra le uscite 7 (Campotrentino) e 8 (Tangenziale Nord).

Verrà realizzata una rotatoria e delle sopraelevazioni delle carreggiate esistenti per dare una nuova possibilità di accesso e recesso da via del Commercio alla Tangenziale (SS. 12) e alla Provinciale 235 sia verso nord che verso sud.

I lavori avranno una durata stimata di circa 2 anni e saranno eseguiti su più fasi che di volta in volta necessiteranno di deviazioni specifiche.

La prima fase dei lavori avrà inizio giovedì 30 maggio con la chiusura dello svincolo di accesso alla tangenziale e alla provinciale 235 dell’Interporto da via del Commercio (foto 1).

Conseguentemente tutti gli accessi per la direzione Nord che fino a quel giorno avvenivano da via del Commercio saranno oggetto di deviazioni.

Nello specifico gli operatori della zona commerciale per proseguire in direzione nord verso la SS. 47 e la SP. 235, come alla pari, anche per chi proviene da sud (via Maccani\c.so Alpini e dal cavalcavia Caduti di Nassyria) dovranno utilizzare gli accessi alla Tangenziale che partono dalla rotatoria di via Maccani (Supermercato Poli “Bollo rosso”).

chi circola nella zona industriale di via del Commercio troverà l’indicazione di strada chiusa per l’accesso in tangenziale e sp 235 sulla via del Commercio in prossimità del pubblico esercizio “La Diversa” (foto 2);



chi proviene da Nord percorrendo via Maccani troverà l’indicazione di strada chiusa ai due accessi di via del Commercio (foto 3 e 4) con indicazione di proseguire dritto alla rotatoria di via Maccani – Polizia locale(foto 5).



chi proviene da est sul cavalca via Caduti di Nassyria troverà l’indicazione di proseguire dritto in rotatoria e quindi prendere l’accesso alla tangenziale (foto 6).



chi proviene da sud e percorre la via Maccani fino alla rotatoria Polizia Locale troverà l’indicazione dell’inversione di marcia verso sud (foto 7).

Sicuramente tale situazione comporterà un maggior carico di traffico sulla rotatoria di via Maccani con possibili ripercussioni su tutte le vie di accesso alla stessa nonché sulla bretella di immissione in tangenziale.