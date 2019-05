A Sfruz amministrazione comunale e cittadini uniti per aprire il “Punto d’Incontri”: domani l’inaugurazione

Amministrazione comunale e cittadini uniti in un nuovo progetto: il “Punto d’Incontri”, proposta nata grazie a un gruppo di volontari.

Quando lo scorso 30 novembre, nel corso del Consiglio comunale, si prese la decisione di chiudere il Punto lettura del Comune di Sfruz, non fu una scelta facile e l’amministrazione si prese del tempo per trovare forme di apertura alternative.

Già da subito si iniziò quindi a utilizzare i locali dell’ormai ex Punto lettura per la realizzazione di attività di aiuto compiti, grazie alla collaborazione con l’associazione 4X4 Insieme, per corsi di inglese e, tuttora attivi, corsi di yoga.

Ma la vera svolta è arrivata qualche giorno fa, quando Marcello Biasi, membro della minoranza, con grande esperienza sia amministrativa che in varie associazioni, ha depositato una richiesta al sindaco Andrea Biasi.

Nel documento, firmato dallo stesso Marcello Biasi e da un gruppo di volontari, si propone di utilizzare i locali dell’ex punto lettura per la creazione di un “Punto d’Incontri” gestito interamente da volontari.

A seguito della lettera, accolta positivamente dall’amministrazione, il sindaco e la giunta hanno incontrato i firmatari e subito si è dato inizio alla strutturazione di un programma di aperture giornaliere di quello che nell’idea dei volontari e dell’amministrazione dovrà diventare un punto d’aggregazione aperto a tutti.

I più giovani potranno trovare un luogo tranquillo dove studiare, mentre gli anziani avranno un posto dove ritrovarsi per fare delle letture oppure giocare a scacchi o a carte.

“Siamo un gruppo di cittadini – afferma Marcello Biasi – che voleva trovare una soluzione alternativa alla chiusura del Punto lettura. Non volevamo solo lamentarci, la nostra è una proposta costruttiva che potrà creare un punto di aggregazione a cui ci auguriamo possano partecipare e unirsi sia persone di Sfruz sia delle comunità limitrofe. Un ringraziamento – conclude Marcello Biasi – va ai volontari, sperando se ne aggiungano altri, che con me hanno condiviso la voglia di mettersi in gioco per il proprio paese, e all’amministrazione che ha da subito recepito l’importante opportunità. Vorremmo invitarvi domani alle 15.45 all’inaugurazione del Punto d’Incontri all’ex punto lettura del Comune di Sfruz”.

Il sindaco Andrea Biasi esprime soddisfazione. “Già in sede di maggioranza si stava lavorando per trovare soluzioni alternative per garantire un utilizzo delle sale comunali ed evitare il deperimento sia del patrimonio librario sia delle stesse sale. Quanto proposto non può che trovare l’approvazione mia e dell’intera amministrazione comunale. Sfruz è un paese in cui i volontari e le associazioni non mancano. Un ulteriore tassello si unisce al tessuto associativo del Comune. Ringrazio fin da ora tutti i volontari, i proponenti per la volontà propositiva di credere in un progetto, che di per sé è estremamente innovativo, con lo scopo di creare situazioni di aggregazione all’interno della nostra comunità. Mi metto personalmente a disposizione – conclude il sindaco – affinché il progetto parta il prima possibile”.