Tutte in sella con le “Wheels for Ladies”: è nato un nuovo gruppo sportivo “rosa” in Val di Non

Tutte insieme per fare sport e condividere una grande passione, quella per la bicicletta.

È con questi presupposti che sono nate le “Wheels for Ladies Val di Non Road”, nuovo gruppo sportivo tutto al femminile con uno spazio però riservato anche al mondo maschile, proprio perché le due ruote sono amate da tanti.

La settimana scorsa al “Cavallino Bianco” di Rumo, locale suggestivo e accogliente, è avvenuta la consegna delle divise alle ragazze capitanate da Alessandra Petta.

E che divise: tra gli sponsor le cicliste nonese possono infatti vantare nomi importanti come Fondriest, Cassa Rurale Val di Non, Albergo Cavallino Bianco, Incarta.

Ad oggi il gruppo conta 20 tesserate, con la certezza però di poter ancora crescere. Proprio per questo, per far conoscere le “Wheels for Ladies” e aumentare la curiosità negli appassionati della bicicletta, è stato organizzato un evento a Rumo in collaborazione con la scuola di bici Mendini Giulio e gli enti locali, in programma il 5, 6 e 7 luglio prossimi.

Saranno proposte diverse attività che spazieranno dalla bici da corsa alla mountain bike, fino al trekking, il tutto all’insegna della valorizzazione del territorio, della montagna e del canyon Novella.

Il 24 giugno prossimo, infine, sempre al Cavallino Bianco di Rumo, il gruppo sportivo verrà ufficializzato e battezzato dal campione di ciclismo Maurizio Fondriest.