Si schianta sulla Statale della Valsugana

Brutto episodio successo a Borgo Valsugana questa mattina presso i seggi delle scuole medie.

Un rappresentante della Lega si trovava nel corridoio che conduce ai seggi.

Per essere riconoscibile aveva tanto di cartello identificativo per poter quindi controllare che tutto si svolgesse in modo regolare.

Pubblicità Pubblicità

Improvvisamente un uomo di circa 65 anni si è avvicinato al militante della lega dicendo: «Sei un ladro, devi vergognarti, sei sorridente ma fai schifo come tutti i leghisti»

Poi non contento l’aggressore ha chiamato i carabinieri per far allontanate il leghista.

Pubblicità Pubblicità

I Carabinieri però dopo aver constatato che poteva rimanere al suo posto e che non aveva fatto nulla di male hanno identificato il 65 enne, apparso molto nervoso, facendolo poi allontanare dal seggio.

Alcune voci, naturalmente da verificare, dicono che l’uomo sarebbe il padre di una candidata del centro sinistra in un altro comune.

Il rappresentante della lega ha annunciato che dopo aver parlato con i vertici del partito potrebbe recarsi dalla forze dell’ordine per sporgere denuncia per aggressione.

Arriva anche la solidarietà dell’assessore Stefania Segnana, «Tutta la mia solidarietà, e saremmo noi a creare un di odio?» si chiede su facebook

Un episodio che denota ancora una volta il clima di tensione politica che si è instaurato anche nella nostra provincia e creato ad arte dai compagni della sinistra.