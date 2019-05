Mauro Sutto e Martina Loss vincono le elezioni suppletive del Trentino

Il secondo dato dell’affluenza alle elezioni europee 2019 è stato diffuso dal Viminale alle ore 19.00

In italia per le europee hanno votato il 43,85% contro il 42,15% delle elezioni precedenti.

In Trentino Alto Adige la percentuale è del 45,60%, notevolmente più alta della tornata elettorale precedente che si era assestata sul 35,77%

La percentuale è condivisa in provincia di Trento (41,51%, 5 anni fa aveva votato il 34,02%) Bolzano (50,20%)

La regione dove si è votato di più è L’Emilia Romagna seguita da lombardia, Piemonte, Toscana Umbria Liguria e Marche, quelle invece dove gli elettori si sono presentati meno alle urne per il momento sono la Sicilia e la Sardegna

In Trentino fra i comuni dove si è votato di più ci sono Tione e Vigolo Falesina dove entrambi hanno superato il 50%

Negli ultimi 20 anni in Europa non si era mai verificata un’affluenza così alta.

Gli exit pool danno per ora Le Pen avanti su Macron in Francia, tiene il partito di Kunze in Austria e il movimento di Ultra destra. Orban domina in Ungheria con il 56%.

Crollano Tsipras in Grecia e in flessione il partito della Merkel. Boom invece dei Verdi in Germania

Nelle elezioni suppletive in Trentino alle 19.00 aveva votato il 41,58% nel collegio di Trento – val di Non e il 40,77% nel collegio della Valsugana

