L’artista nonesa Francesca Dolzani espone alla “Pro Biennale” presentata da Vittorio Sgarbi a Venezia

Si è conclusa il 27 maggio scorso la ‘Pro Biennale’ 2019 presso la Scuola Grande di San Teodoro a Venezia, presentata dal Prof. Vittorio Sgarbi ed organizzata in collaborazione con l’Associazione Spoleto Arte presieduta da Salvo Nugnes.

Per partecipare a questa importante mostra a selezione, è stato scelto il quadro di Francesca “In The Flesh“, realizzato con stoffe e materiali di recupero. All’inaugurazione, avvenuta il 5 maggio, è intervenuta anche l’Assessore al Turismo del Comune di Venezia Paola Mar; pesente anche Josè Dalì (figlio di Salvador Dalì), oltre ad altre numerose personalità.

«C’è una regalità individuale di cui l’arte è l’espressione più diretta e quindi rappresenta il modo più alto in cui ciascuno può affermare quello che ha dentro. Si tratta di un diritto importante ed è l’unica identità dell’arte in questo momento, l’espressione di individualità, dovunque si esprima nel mondo e dunque anche in Italia». Così Vittorio Sgarbi presenta la Pro Biennale di Venezia, l’evento di apertura di una finestra molto ampia sull’arte contemporanea italiana.

Questa la recensione del dipinto presentato dalla pittrice Francesca Dolzani: “L’anima musicale e quella pittorica si incontrano e lasciano una forte eco nell’opera ‘In The Flesh (Pink Floyd)’ di Francesca Dolzani. I colori fanno breccia sullo sfondo frastagliato, segnano la pelle, il volto, lo strumento della chitarrista, creando un attimo mutevole in cui il suono e il movimento si fondono dando vita, attraverso i cromatismi, a un assolo di felicità. L’artista dispensa così allo spettatore un momento di pura positività e vera passione.”

Francesca Dolzani è nata nel 1973 e risiede a Terres – Comune di Contà. Ha sempre avuto una forte predisposizione per le forme d’arte dal disegno alla musica. Fin da bambina si è dedicata allo studio del pianoforte concentrandosi sulla musica classica, poi tastierista di una rock-band , corista nella Corale Monteverdi ed organista nella chiesa del suo paese. Il disegno è rimasto in disparte per anni e comunque limitato all’ambito familiare.

Il 2009 segna l’anno della rinascita artistica. Inizialmente come autodidatta e poi supportata dal Maestro Albert Dedja, ha frequentato corsi di pittura sperimentando varie tecniche tra le quali la pittura ad olio ed acrilico su tela, il disegno a carboncino e con i gessetti, l’affresco e la scultura in legno. I suoi soggetti sono paesaggi, spesso del Trentino, ritratti (soprattutto di musicisti durante le loro esibizioni).

Nel 2017 ha introdotto l’uso di materiali come stoffe, carta, colle, sabbia per arricchire la tela e creare opere materiche. L’influenza musicale spesso si riflette nella sua pittura, creando un’armonia di emozioni.

Ha esposto in mostre personali in Trentino, Toscana e Lombardia e collettive in tutta Italia e all’estero; ha partecipato a concorsi regionali ottenendo un forte riscontro e vari riconoscimenti, fino ad arrivare alla mostra internazionale Pro Biennale di Venezia.