Aquila Basket vs Umana Reyer: la cronaca LIVE di Gara-5, 40-24 a fine secondo quarto

È la Torretta Volley Livorno la squadra campione d’Italia Under 13 maschile 3×3.

La finalissima di questa mattina, andata in scena allo Stadio del Ghiaccio di Cavalese riadattato come una grande arena dedicata alla pallavolo 3 contro 3, ha incoronato i toscani nuovi campioni tricolori dopo la vittoria per 2-1 contro la Pallavolo Roomy Catania.

La Torretta Volley Livorno è la seconda squadra toscana nella storia a conquistare questo scudetto nell’Under 13 3×3, dopo il successo del Volley Prato nel 2016. Davanti alle centinaia di persone accorse per assistere a quest’atto finale, la squadra toscana ha avuto la meglio su quella siciliana dopo una gara equilibrata e molto combattuta.

Soprattutto il primo set è giocato sul filo dell’equilibrio, con i toscani che la spuntano grazie ad un bel turno al servizio di Galoppini. La reazione catanese arriva nel secondo set, quello in cui Catania riesce a mettere in campo tutta la propria fisicità e la propria efficacia in attacco. Impattando il conto dei parziali e riuscendo a portare così l’incontro al terzo e decisivo set. Quello in cui, però, con qualche muro e con qualche errore in meno la Torretta Volley Livorno è riuscita ad aggiudicarsi il primo titolo tricolore.

Nella finalina per il terzo posto, invece, la Colombo Genova si conferma una solida realtà di questa disciplina in Italia dopo il quarto posto dello scorso anno ed il titolo conquistato pochi anni fa. I campioni in carica del Volley Montichiari nel primo set non riescono ad incidere, dovendo arrendersi per 15-9. Nel secondo parziale, invece, i bresciani arrivano ad un soffio dal portare la contesa al terzo e decisivo set di spareggio. Incassando una rimonta nel finale che permette a Genova di imporsi per 15-13, mettendosi così la medaglia di bronzo al collo. I padroni di casa della Pallavolo C9 Arco Riva hanno concluso al settimo posto questo loro percorso, superando nella finalina l’Asd Game Volley Falconara per 2-1.

Dopo le due partite la cerimonia di premiazione, seguita da un buonissimo pubblico, al quale hanno preso parte il sindaco di Cavalese Silvano Welponer e l’assessore comunale allo sport Paolo Gilmozzi. Accanto a loro anche Adriano Bilato, vicepresidente della Federvolley nazionale, il numero uno della Fipav del Trentino Massimo Dalfovo ed il consigliere nazionale Pino Mazzon. Premiate tutte le 28 squadre protagoniste in campo, così come tutti gli arbitri che hanno diretto questa tre giorni.

LA DEDICA SPECIALE – Dedica speciale, a fine gara per la medaglia di bronzo, da parte dei giovanissimi pallavolisti della Colombo Genova. I quali hanno pensato di dedicare questa medaglia a Samuele, il bambino scomparso insieme ai genitori nel tragico crollo del ponte Morandi a Genova. Al termine della manifestazione l’intera squadra ligure poi ha fatto visita al cimitero di Cavalese ad una loro conoscente, genovese ma con una seconda casa proprio in val di Fiemme, scomparsa troppo presto. Tutta la Colombo ha voluto andare a salutarla dopo questa esperienza.