A Fucine di Ossana un nuovo negozio di prodotti a km 0: aperto il bando per la concessione

Il Comune di Ossana ha indetto un bando di gara per la concessione di un locale a Fucine dove avviare un esercizio di commercio al dettaglio con prevalenza di prodotti sfusi e a chilometro zero.

Questo perché l’interesse prevalente dell’amministrazione comunale è quello di incentivare comportamenti virtuosi nei confronti delle problematiche ambientali e in particolare, tramite il bando, intende attivare comportamenti volti a limitare la produzione di rifiuti all’origine, soprattutto per quanto riguarda la plastica, e limitare i costi ambientali di trasporto.

Nella gestione del negozio, inoltre, il rispetto dell’ambiente dovrà avvenire integrandosi con gli aspetti sociali del vivere in montagna, facendo in modo di mettere in moto circoli virtuosi legati all’occupazione, allo sviluppo di filiere corte, alla produzione e al consumo sostenibile, all’integrazione tra il settore agricolo, turistico e la tutela dell’ambiente.

L’intento è infatti quello di concretizzare gli obiettivi dell’Agenda Europea 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 2030 e della Strategia Nazionale per lo sviluppo Sostenibile.

La locazione commerciale avrà la durata di sei anni, rinnovabile per altri sei, e il punto vendita dovrà essere adibito a esercizio di commercio al dettaglio, operante nei settori merceologici alimentare e non alimentare.

Per quanto riguarda quello alimentare, come già sottolineato, dovranno essere venduti prevalentemente prodotti sfusi e a chilometro zero.

La gestione del negozio dovrà quindi avvenire cercando di valutare e limitare gli impatti ambientali in ogni fase di vita del prodotto e del servizio offerto, selezionando prodotti abbiamo basso impatto in termini di materie prime, produzione, imballaggio, trasporto, uso e smaltimento.

Il canone di locazione è stabilito in 500 euro annui. Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta al protocollo del Comune di Ossana entro le 9 di venerdì prossimo, 31 maggio. L’apertura della busta amministrativa avverrà il giorno stesso alle 10 nella residenza municipale di Ossana.

L’avviso completo e i moduli per la presentazione della domanda sono consultabili e scaricabili dal sito internet del Comune www.comune.ossana.tn.it.