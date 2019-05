Cles: Carabinieri e studenti insieme in nome della legalità

Il 1° maggio scorso è tornata transitabile agli escursionisti la Galleria ciclopedonale di Terres.

Questo passaggio che dalla frazione del Comune di Contà porta in sicurezza in Val di Tovel era chiuso da ottobre 2017. In questo periodo sono stati necessari importanti interventi di manutenzione da parte del Parco Naturale Adamello Brenta.

A causa dei molteplici guasti all’ormai vetusto impianto elettrico, dovuti all’umidità e alle infiltrazioni d’acqua, la Galleria era chiusa da ottobre 2017.

A parte qualche vano tentativo, è stato quasi impossibile aprirla nella stagione 2018 ma, dopo un importante lavoro di manutenzione, questo passaggio, che da Terres porta agilmente in Val di Tovel, è tornato a disposizione degli escursionisti.

La Galleria è stata realizzata tra il 2003 e il 2004 come canale irriguo potabile e antincendio ed oggi, con l’interramento del tubo sotto la pavimentazione, ha acquistato un nuovo utilizzo escursionistico, entrando a far parte dei percorsi Dolomiti di Brenta Bike e Dolomiti di Brenta Trek. In virtù di una convenzione tra il Parco Naturale Adamello Brenta e il Comune proprietario, di Terres prima e di Contà oggi, questo passaggio da anni è in gestione al Parco che lo apre stagionalmente dal 1° maggio al 30 ottobre e ne sostiene anche le spese di manutenzione. I lavori sono stati quindi terminati in tempo per permettere l’apertura puntuale della Galleria, per la quale c’era molta attesa, in modo particolare dai bikers che considerano questo percorso un’esperienza da non perdere.

Pressoché pianeggiante, la galleria è lunga 2,4 km e la sua percorrenza è calcolata in un’ora a piedi e in venti minuti in bici. Si imbocca sopra l’abitato di Terres (10 minuti in bici e 30 a piedi) e sbuca circa 800 m prima del Rifugio Capriolo. Dall’uscita si percorre una strada forestale fino al Sentiero delle Segherie e poi si prosegue sulla Strada Provinciale 14 per 6,5 km per raggiungere il Lago di Tovel.

I lavori hanno riguardato soprattutto l’impianto elettrico. Le lampade sono state sostituite con una tipologia a led ad alto isolamento, e sono stati disattivati i sensori di movimento che consentivano l’accensione della luce a tratti di 150 metri solo al passaggio degli utenti. I continui cortocircuiti degli automatismi lasciavano spesso il tunnel completamente buio con tutti i disagi del caso, costringendo a chiusure improvvise della Galleria senza poter dare adeguata comunicazione agli utenti.

Per questa stagione si è deciso quindi di mantenere tutto il tunnel illuminato in modo fisso negli orari di apertura e di rimuovere le postazioni multimediali posizionate lungo il tunnel, inconciliabili con l’umidità del luogo.

Ora la galleria è aperta tutti i giorni dalle 8.00 alle 19.00. Apertura e chiusura dei cancelli ed accensione della luce scattano automaticamente agli orari prefissati. In caso di mancanza di corrente, entrano in funzione le luci di emergenza a batteria mentre l’apertura dei cancelli può essere effettuata manualmente dall’interno con procedura illustrata sulle bacheche presenti alle due entrate.

All’interno la temperatura è costante tutto l’anno a circa 10 °C quindi si consiglia di portare con sé, oltre a pila o frontalino e al caschetto, anche una giacca adeguata.

La galleria rimarrà aperta fino al 30 ottobre 2019. Dopodiché è in programma un intervento di consolidamento dei rivestimenti della volta in alcune parti della galleria.