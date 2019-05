A Rovereto concluso il Destination Management Lab

Si è concluso il Destination Management Lab, settimana di formazione in Trentino per i quattordici studenti del Master in Tourism e Hospitality Management dell’Università Parthenope di Napoli.

Sono state giornate dense, che hanno alternato momenti di formazione in aula ad esperienze sul territorio: la bike sull’altopiano della Paganella, il rafting in Val di Sole, la cultura a Rovereto, con la visita a Museo Storico Italiano della Guerra e Casa d’Arte Futurista Depero.

È in questo contesto che si colloca l’incontro tenutosi tra gli studenti del Master di Napoli e quelli del Liceo Artistico Depero alla presenza del Dirigente Roberto Pennazzato, della prof.ssa Chiara Miorelli e dei rappresentanti di Mart e Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina.

Le classi quinte degli indirizzi di grafica e di design hanno presentato le attività nell’ambito di un’attività di alternanza scuola-lavoro realizzata in collaborazione con il Mart.

Al centro della ricerca l’Archivio del ’900 e la figura di Fortunato Depero che esattamente 60 anni fa, nel centro storico di Rovereto, fondò la Casa d’Arte Futurista a lui intitolata e oggi gestita dal Mart.

Mesi di immersione degli studenti nella realtà deperiana hanno dato vita ad un ritratto inedito, di un artista incontrato attraverso i materiali d’archivio e gli itinerari che egli stesso percorreva. Il progetto è piaciuto al Mart, che ha coinvolto Comune di Rovereto e Apt nella realizzazione di una mappa dedicata agli itinerari deperiani, sviluppata a partire da un progetto grafico creato in toto dagli studenti con la supervisione del museo e dell’ente turistico.

Il lavoro andrà in stampa a giugno e il formato cartaceo sarà quindi disponibile presso gli uffici turistici dell’Apt.

Entusiasta il primo feedback da parte degli studenti partenopei, che hanno apprezzato la freschezza di progetto che racconta con il linguaggio dei giovani le radici e l’identità di un territorio.