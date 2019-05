Scontro tra moto e auto a Pietramurata, 73 enne grave

Razzia nella notte in via Fornaci 25 ad Arco.

I ladri sono entrati nei garage della palazzina con il solito metodo.

Hanno tagliato il basculante vicino alla serratura per poi aprire il portone. In questo caso hanno portato via due rampichini del valore di oltre 2.000 euro.

Poi la loro attenzione si è spostata su un altro garage che conteneva un altro rampichino nuovo.

In questo caso la tecnica è stata diversa, hanno infatti cominciato a svitare le viti della traversa in alto per così farsi largo nel garage.

Probabilmente sono stati però disturbati da qualcosa, perché hanno lasciato il lavoro a metà e sono fuggiti.

«Da molto tempo notiamo gente strana aggirarsi la sera tardi – spiega Renzo Agnolin il referente della palazzina – li vediamo scendere negli interranti oppure salire sulle scale d’entrata. Le problematiche le avevamo già segnalate a Trento e nei prossimi giorni ho chiesto un incontro con il presidente Fugatti per metterlo a conoscenza degli ultimi sviluppi»

Sul posto, stamane ed anche nel pomeriggio, sono intervenuti i Carabinieri di Arco che hanno visionato i garage oggetto di furto.