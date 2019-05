Il Gruppo Alpini di Denno festeggia i 90 anni di fondazione tra sfilate, concerti, buona cucina e tanto divertimento

Sarà un compleanno speciale quello di quest’anno per il Gruppo Alpini di Denno che, nato nel 1929, festeggia i 90 anni di fondazione.

Per celebrare nel migliore dei modi questo traguardo, il Gruppo Alpini – che conta 90 soci e 30 amici degli Alpini, tra cui molti giovani – ha organizzato per domenica prossima, 26 maggio, una giornata di festeggiamenti con sfilate, caroselli e concerti.

Un modo simpatico e divertente per stare insieme e condividere i valori d’amicizia e di solidarietà che da sempre contraddistinguono gli Alpini.

“Era per noi fondamentale – ha dichiarato il capogruppo Vincenzo Paoluzi – trovare un momento per portare a conoscenza della comunità il nostro importante traguardo: 90 anni di associazionismo, di voglia di stare insieme per preservare le tradizioni e la storia, di disponibilità a mettersi al servizio delle varie esigenze del territorio e, se serve, anche al di fuori di esso”.

Importante sarà anche la condivisione con il paese e non solo. “Festeggeremo assieme alla popolazione ed agli Alpini che arriveranno da più parti – ha aggiunto il capogruppo –. Andremo a condividere un momento di ricca festa alpina”.

Paoluzi ha voluto sottolineare la grande collaborazione che c’è stata da parte di diversi attori del territorio. “Mi sembra doveroso fare un ringraziamento ai Vigili del Fuoco, al Comune, alla Fanfara Valtellinese, ai Nuvola e a tutti i numerosi volontari sia alpini che non, che hanno dedicato il proprio tempo per la buona riuscita della festa” ha concluso.

Intenso è stato anche il lavoro portato avanti da ogni membro del direttivo negli ultimi mesi per organizzare al meglio la festa di domenica. Impegno che ha consolidato il legame e l’affiatamento tra i componenti del gruppo.

“L’anno scorso – ha spiegato il segretario Alberto Cova – il Comune ci ha dato in concessione dei nuovi spazi da utilizzare come sede, che abbiamo poi provveduto a sistemare e arredare. Questo con l’obiettivo di allestire un luogo gradevole e idoneo sia per le nostre riunioni che per gli incontri domenicali con tutti i “veci Alpini”. Ogni nostra attività ha infatti quale scopo ultimo l’aggregazione della comunità e la trasmissione anche ai giovani delle tradizioni dell’ “Alpinità” e dei valori di solidarietà, amicizia e senso del dovere”.

I festeggiamenti cominceranno alle 9 con l’ammassamento alla nuovissima sede della Sezione (sotto i Carabinieri), mentre alle 9.30 avrà inizio la sfilata per le vie del paese sulle note della Fanfara Alpina della Valtellina.

Seguiranno l’onore alle bandiere e la benedizione del monumento ai caduti con la deposizione della corona.

Alle 10.30 in piazza Vittorio Emanuele sarà celebrata la Santa Messa, poi toccherà alle autorità tenere i discorsi ufficiali di rito e alle 11.45 ci sarà il carosello della Fanfara Valtellinese.

Alle 12.30 tutti in caserma dei pompieri per il rancio alpino, preparato dai Nuvola, e nel pomeriggio spazio al concerto della Fanfara Alpina e a una ricca lotteria. Fino a sera sarà attivo il servizio bar.

Fa parte delle penne nere anche il sindaco di Denno Fabrizio Inama. “Domenica sarà l’occasione per stare insieme e per ricordare la storia del Gruppo – ha detto il primo cittadino –. Gli Alpini sono una delle componenti, insieme a tante altre associazioni, che tengono unita la comunità. Abbiamo sempre più bisogno di queste realtà che rendono viva la rete sociale, soprattutto in paesi piccoli come il nostro”.

Il sindaco auspica infine che ci possa essere un ricambio generazionale che garantisca continuità a un’associazione fondamentale per la comunità di Denno. “L’augurio è che la Sezione possa trovare nuove risorse anche per il futuro, con giovani pronti a entrare nel Gruppo con lo stesso spirito degli Alpini più anziani” ha concluso Inama.