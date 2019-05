Al via lunedì il rifacimento del collettore delle acque meteoriche in via Pietrastretta. Previsti 6 mesi di lavori

Negli ultimi anni sono emerse importanti criticità riguardanti la rete di fognatura bianca comunale nella zona di via di Pietrastretta.

Il progetto dell’Ufficio Reti Idrauliche prevede quindi che si proceda alla rimozione dell’attuale collettore con posa di una nuova condotta di diametro adeguato, per un tratto di circa 350 metri a partire dall’incrocio con via della Malvasia e fino al civico n. 20 di via Pietrastretta.

Contestualmente – per una razionalizzazione degli interventi e per ridurre al minimo i disagi per residenti e viabilità – è stato pianificato con Novareti S.p.a. il rifacimento della rete di distribuzione del gas metano lungo lo stesso tratto stradale.

A completamento delle opere è prevista la posa di nuove caditoie e dei relativi collegamenti alla rete principale, oltre alla predisposizione dei nuovi allacciamenti gas e al rifacimento del manto stradale.

In prima fase i lavori interesseranno l’incrocio tra via Malvasia e via Bartolameo da Trento per proseguire poi, a salire, fino al civico 20 di via Pietrastretta, per tratte successive di circa 100/150 metri.

I lavori, aggiudicati all’Impresa Cooperativa Lagorai di Borgo Valsugana (TN) avranno inizio lunedì 27 maggio e la loro durata è prevista in 175 giorni naturali e consecutivi.

I provvedimenti di limitazione e deviazione del traffico locale interesseranno, in prima fase, le vie Bartolameo da Trento e Malvasia, mentre la posa delle tubazioni di fognatura bianca e del gas lungo la salita di via Pietrastretta comporteranno necessariamente la chiusura al traffico della via per tratte successive di circa 100/150 metri, risultando garantito il solo traffico pedonale.

Deviazioni e limitazioni al traffico saranno opportunamente segnalate in loco mediante idonea segnaletica.