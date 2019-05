Supermercato Poli di Trento: 30 euro a chiunque segnali un ladro

L’eccellenza italiana del settore dello sport-tech si presenta ad uno dei più importanti eventi di rilievo mondiale per tutto ciò che ruota attorno allo sport, business e innovazione.

Su questo campo il Trentino gioca un ruolo da protagonista e coordina 20 rappresentanti nazionali sport tech all’interno della “House of Italy” tra aziende, partner istituzionali ed enti di ricerca come CeRiSM – Centro Ricerca Sport Montagna e Salute, Fondazione Edmund Mach che presenterà le attività nell’ambito della nutrizione e Scuola dello Sport CONI.

Un’occasione per esplorare nuove opportunità di business e ottenere visibilità internazionale, ma anche per fare networking grazie al contatto con grandi aziende, federazioni sportive e importanti gruppi di investitori.

In programma incontri tematici e un’avvincente “International startup battle” dove Trentino Sviluppo figura tra i membri di giuria:

Sport, innovazione, tecnologia, creatività, idee imprenditoriali e nuove opportunità per imprese e start up: questa è la naturale vocazione del Trentino che investe sempre più nello sport, un settore in rapida e costante crescita che aggrega innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico, declinato nelle sue molteplici dimensioni.

Trentino Sviluppo, su mandato della Provincia autonoma di Trento, è già da anni attivo nella promozione di un sistema che fa dell’innovazione applicata allo sport il motore di sinergia per numerose iniziative e attività correlate allo sport-tech, che a cascata diffondono i benefici a tutti i cittadini, superando quindi il livello del professionismo sportivo.

Ultima inserita in questa pipe line, che nei prossimi mesi vedrà anche la seconda edizione del Festival dello Sport di Trento, è la partecipazione The Spot, la più importante vetrina a livello globale delle tecnologie e dell’innovazione applicate allo sport insieme a venti rappresentanti dell’eccellenza italiana tra aziende, enti di ricerca e partner istituzionali.

Quartier generale sarà House of Italy, coordinata da Trentino Sviluppo su mandato di ThinkSport, il network internazionale che vanta tra i suoi soci fondatori anche il Comitato Internazionale Olimpico e tra i suoi membri una svariata gamma di organizzazioni ed istituzioni sportive, istituti di ricerca e sviluppo, aziende e istituzioni non governative.

La formazione Italia vedrà tra i partner istituzionali il CeRiSM – Centro Ricerca Sport Montagna e Salute, la Fondazione Edmund Mach che presenterà le attività nell’ambito della nutrizione e a Scuola dello Sport CONI, che in ambito formativo è punto di riferimento delle Direzioni tecniche e dei Centri studi delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline:

Sul fronte aziende rappresentano il nostro Paese Ambinskis (sci da collezione per il freeride – www.ambinskis.com)

Bikertop (soluzioni per la mobilità sostenibile – http://www.bikertop.com)

DMS Snow (caschi di design per gli sport invernali – www.dmd.eu)

Gboard (monopattino sportivo elettrico di nuova generazione – www.gboard.it)

Orwell (realtà virtuale e video animazioni in grafica 3D avanzata – www.orwell-vr.com)

Snowfoot (soluzioni di mobilità innovativa in montagna – “innovativa ciaspola” alpina – www.snowfoot.eu)

Vitalini Sport (performance skywear per squadre agonistiche e club – www.pietrovitalini.it)

Wearit (prodotti e servizi intelligenti per l’industria dello sport e monitoraggio della performance sportiva – www.wearit.net).

Presenzieranno inoltre Space Sports (agenzia di sport marketing)

Awe Sport (agenzia di comunicazione e marketing sportivo – https://awe-sports.com)

Dolomeet (hub creativo nato per aggregare esperienze imprenditoriali – www.dolomeet.com)

Partners4Innovation (P4i) – (nuova practice dedicata alla Sport Innovation abilitata dai dati – www.digital360.it/p4i)

Sportsuite (comunicazione integrata in ambito sportivo – www.sportsuite.it)

Sport-dots (servizi professionali integrati sport industry, progetto di Prodea Group Spa – www.sport-dots.com)

Wylab (programma di incubazione per startup nel settore dello sport – www.wylab.net)

Nielsen Sports Italia – (fornitore di dati e report nell’ambito della crescente industria sportiva).

Un’occasione importante, quella di The Spot, per esplorare nuove opportunità di business e ottenere visibilità internazionale, ma anche fare networking grazie al contatto con grandi aziende, federazioni sportive e importanti gruppi di investitori.

I numeri parlano chiaro: nel 2018 alla prima edizione di The Spot a Losanna, sede ufficiale della manifestazione – scelta non a caso per “lo Spirito Olimpico” dal Barone De Coubertin come sede centrale del CIO nel 1925“- sono arrivati più di 7.000 visitatori da oltre 25 Paesi e 350 tra aziende ed organizzazioni del settore.

Quest’anno, il parterre degli ospiti si preannuncia altrettanto importante: è prevista la partecipazione di colossi come SportsTechx, UEFA, FIFA Google, Adidas, UCI/Unione Ciclistica Internazionale, oltre a Formula E Comitato Olimpico Internazionale accanto ad una cinquantina di relatori di alto livello.

Nei due giorni all’interno dello SwissTech Convention Center sono previsti incontri tematici ed un’avvincente International Startup Battle, che vedrà sfidarsi le migliori start up del settore a suon di pitch, ed alla quale Trentino Sviluppo partecipa come membro di giuria, ma anche per illustrare in veste istituzionale l’ecosistema trentino che lega sport e innovazione.

Un percorso, quello che fa emergere le sinergie territoriali nel contesto sportivo, tecnologico e di innovazione, partito nel 2013 con le Universiadi Invernali in Trentino, proseguito con la nascita del primo acceleratore (pubblico) di startup focalizzato verticalmente sullo sport, l’avvio del Festival dello Sport di Trento quest’anno alla seconda edizione, la realizzazione dei laboratori di ricerca industriale TESS Lab e molti altri progetti su tematiche connesse allo sport tech, uno dei focus prioritari per le attività di Trentino Sviluppo.

Un cammino che ha preso oggi anche una importante visibilità europea, dato che la Provincia Autonoma di Trento e Trentino Sviluppo sono entrate infatti nel network dell’Unione Europea “Clus-Sport” (Smart Specialisation Platform for Industry Modernisation) ed EPSI (European Platform for Sport Innovation) nel 2017, e il Trentino è la prima regione italiana a entrare nel cluster europeo dello sport “ClusSport” – The European Platform for Sport Innovation (EPSI).