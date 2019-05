Smarano si prepara a ospitare il concerto d’organo del maestro Edoardo Bellotti

Sabato prossimo, 25 maggio, alle 20.45 la Sala Concerti dell’Accademia di Smarano, nel Comune di Predaia, ospiterà il concerto “Museo o Creatività? L’organista come esecutore, compositore, improvvisatore” del maestro Edoardo Bellotti, che interpreterà all’organo musiche di Erbach, Monteverdi, Pasquini, Vivaldi e una serie di improvvisazioni.

L’evento è realizzato nell’ambito del progetto formativo “L’Accademia di Smarano incontra… il Conservatorio di Verona” che si inserisce in un articolato percorso di ampliamento delle attività dell’associazione Mons. Celestino Eccher, volto ad aprire le porte dell’accademia alle università di tutto il mondo mediante l’organizzazione di residenze musicali.

Conosciuto come uno dei più rinomati specialisti al mondo del repertorio rinascimentale e barocco per tastiera, oltre che come organista virtuoso e raffinato improvvisatore, Edoardo Maria Bellotti ha insegnato in rinomate facoltà, tra cui l’Eastman School of Music (Università di Rochester, USA) e il Conservatorio di Trossingen.

All’attività concertistica, che lo ha portato a esibirsi in Europa, Stati Uniti, Canada, Giappone e Corea, affianca la ricerca musicologica, con la pubblicazione di saggi ed edizioni critiche di composizioni dei secoli XVII-XVIII.

Numerose e apprezzate sono inoltre le sue incisioni discografiche su strumenti storici, tra cui si annoverano Promenade (Loft Recordings) e un’incisione di brani organistici e improvvisazioni originali sull’organo barocco italiano dell’Eastman School of Music alla Memorial Art Gallery di Rochester.

Il concerto è organizzato dall’associazione Mons. Celestino Eccher di Smarano e dal Conservatorio di musica “E.F. dall’Abaco” di Verona.

L’ingresso è ad offerta libera.