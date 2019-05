Gazebo del PD ostruisce l’entrata in piazza Lodron. Mugugni dei commercianti

Alcuni lettori e commercianti della zona hanno segnalato al numero whatsApp della nostra redazione (3922640625) quanto successo stamane in piazza Lodron.

I militanti del PD, hanno allestito il gazebo nella strozzatura che divide piazza Londron con Piazza Pasi

Un scelta infelice in tutti i sensi.

A farne le spese è stato il povero furgone del banco alimentare che doveva entrare per ritirare le derrate alimentari nei negozi.

Ma i disagi sono stati anche per i cittadini.

Per fortuna i frequentatori del Gazebo sono stati molto pochi durante la mattinata quindi i disagi sono stati contenuti.

Il formarsi infatti di capannelli di persone avrebbe impedito ai cittadini di transitare sul quel tratto di strada.

«Siamo consapevoli che quelli del PD non siano abituati ad allestire i gazebi visto che nelle strade non si sono mai visti negli ultimi 30 anni, ma anche un bambino avrebbe capito che quello era il posto meno adatto per dialogare con le persone» – spiega a corredo chi ha inviato le foto.

E come non dargli torto. «Ma avranno molti anni per imparare – conclude il lettore ironicamente – visto che per i prossimi 20 anni rimarranno sicuramente all’opposizione»

«Sono solo 4 capre» – attacca invece un altro testimone