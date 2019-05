Cles, l’ex giunta Flaim rischia grosso: 8 atti di citazione, contestato un danno erariale di 82 mila euro

Un danno erariale complessivo di 82.531 euro, per incarichi che l’allora amministrazione comunale di Cles decise di affidare a professionisti esterni, nonostante la presenza di valide professionalità interne, tra cui anche Alberto De Vecchi, ingegnere competente e qualificato che però veniva lasciato “a riposo”, tanto che Tribunale civile e Corte d’appello hanno condannato il Comune di Cles per demansionamento.

Questa è la cifra contestata dal procuratore Marcovalerio Pozzato con ben 8 atti di citazione emessi dalla procura regionale della Corte dei conti nei confronti dell’ex sindaco Maria Pia Flaim, della sua giunta – ai tempi composta dagli assessori Giuseppina Gasperetti, Luciano Bresadola, Marco Nicolodi, Mario Springhetti, Roberto Luchini e Mario Chini – e del segretario comunale Remo Sommavilla.

A dare il la alle indagini, avviate dalla giustizia contabile e condotte dai Carabinieri, è stata una denuncia anonima.

Otto sono i fascicoli approdati in giudizio, all’interno dei quali la procura evidenzia la sussistenza di un danno erariale: gli incarichi affidati dalla ex giunta Flaim, infatti, sarebbero potuti essere svolti da tecnici dell’amministrazione.

L’Ufficio tecnico del Comune di Cles poteva contare su 11 dipendenti: 3 ingegneri, 5 geometri, 3 ragionieri. Poi c’era l’ingegner De Vecchi che, sentito come testimone, ha confermato di aver avuto competenze e tempo disponibile, visto che era volutamente sotto-utilizzato, per fare gran parte di quei progetti.

“Lo scenario che si presentava presso il Comune di Cles all’epoca dei ripetuti affidamenti di incarichi all’esterno era caratterizzato da una consorteria, formata dai componenti della giunta e del segretario comunale, tesa a favorire intenzionalmente lo sperpero di denaro pubblico in favore di professionisti privati” scrive la procura, che contesta agli ex amministratori di Cles di non aver avuto la minima cura degli interessi pubblici e di aver operato in una situazione di “caos organizzativo”.

La difesa sostiene che gli incarichi affidati all’esterno erano limitati ai soli casi in cui non c’erano all’interno dell’amministrazione tecnici qualificati per quel particolare progetto.

Nel dettaglio le contestazioni, ripartite nell’84% addebitato alla giunta e il 16% al segretario comunale, riguardano la diagnosi energetica di alcuni edifici comunali (29.182 euro), il progetto relativo alla realizzazione di un garage interrato presso il centro scolastico (33.954 euro), la progettazione di interventi di messa in sicurezza di via Bertolla e via Chini (3.045 euro), la progettazione di un percorso ciclabile (1.550 euro), la progettazione di opere di messa in sicurezza di via Chini e via Diaz (5.574 euro), lo studio preliminare per una nuova viabilità in via Marchetti (1.749 euro), la direzione lavori in seguito a nubifragi in località Maso Turri (4.709 euro), la stima per lavori sull’acquedotto (2.768 euro).

Tre procedimenti sono invece stati archiviati.