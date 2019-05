Chi ha paura dei fantasmi? A Cles va in scena lo spettacolo degli studenti dell’Istituto Tecnico Economico Pilati

Chi ha paura dei fantasmi? Tutti? Nessuno? Ma chi sono oggi i veri fantasmi che ci tormentano dalla mattina alla sera?

A farlo scoprire a chi sarà presente sabato sera, 25 maggio alle 20.30, all’auditorium del polo scolastico, saranno gli allievi del gruppo teatrale dell’Istituto Tecnico Economico Pilati di Cles, orgogliosi di presentare al pubblico uno spettacolo ricco di recitazione, danza e improvvisazione scenica.

A cosa si assisterà? Prendete “Il fantasma di Canterville”, un po’ di clownerie (l’arte del clown), un pizzico di magia… e avrete “Chi ha paura dei fantasmi?”.

Il resto lo faranno la spontaneità dei ragazzi e il calore del pubblico. Si assisterà a un evento costruito attraverso un percorso di formazione di un anno e portato ora in scena con esplosività dagli allievi stessi.

Cosa succederà? Una casa abbandonata, ladri, fantasmi e una famiglia inconsapevole… immaginazione, sogni, incubi. Come andrà a finire? Non resta che partecipare per scoprirlo.