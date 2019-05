Al Palanaunia torna Cerevisia, il festival delle birre artigianali

Fondo sta per diventare di nuovo la capitale della birra. Manca pochissimo ormai alla 6a edizione di “Cerevisia”, il festival delle birre artigianali trentine che si terrà al Palanaunia da domani, venerdì 24 maggio, fino a domenica 26 maggio.

Quest’anno saranno 13 i birrifici protagonisti della manifestazione: “Birra Pejo” e “Nido delle Aquile” della Val di Sole, “Fon” e “Km 8” della Val di Non, “Birra del Bosco” e “Birrificio Indipendente” della Piana Rotaliana, “Rethia” della Valle dei Laghi, “Arimanni” della Valsugana, “Leder” della Valle di Ledro, “Barbaforte” dell’Altopiano di Folgaria, “Maso Alto” di Lavis, “Bionoc” del Primiero e “Passion Brewery” di Trento.

Ciascuna sarà presente con i propri prodotti e con i propri produttori, che saranno disponibili per raccontare come operano e per dare consigli agli appassionati.

La manifestazione, come detto, prenderà il via venerdì sera con la proposta gastronomica, per poi continuare con un susseguirsi di appuntamenti fino a domenica sera.

Per quanto riguarda l’atteso concorso, invece, le birre iscritte sono ben 113 (lo scorso anno furono 107), un numero decisamente elevato che si lega alla scelta degli organizzatori di aprire le liste anche alle aziende che non possono essere presenti al Palanaunia, in modo da conferire alle scelte della giuria il massimo della credibilità.

Quest’anno faranno parte del collegio giudicante, prescelti dal presidente Renato Nesi, personaggi come Flavio Boero, Francesca Morbidelli, Alessandra Di Dio, Beppe Serafini e Alice Benetti.

L’ingresso al Palanaunia sarà, come al solito gratuito.

UN PROGRAMMA TUTTO DA GUSTARE – Sono molti gli appuntamenti che animeranno il centro di Fondo nel finesettimana.

Domani l’orario d’apertura sarà dalle 18 alle 2 di notte. Alle 19 ci sarà la pizza a Km 0, mentre alle 21 inizierà il concerto con musica dal vivo dei “Lucky 17”.

Sabato (orario d’apertura dalle 14 alle 2 di notte) sarà una giornata intensa per gli amanti della birra artigianale: alle 17 è in programma l’inaugurazione della sesta edizione di “Cerevisia”, mentre alle 17.30 sarà la volta del laboratorio di degustazione “Belle Basse!” – La vita delle basse fermentazioni.

Alle 20 avverrà la premiazione dei migliori birrifici trentini e alle 21 prenderà il via la musica dal vivo con “Eurumer Banditen” e “Los Locos Armados”.

Domenica, infine, l’orario d’apertura sarà dalle 11 alle 20. Alle 14.30 ci sarà il laboratorio “Come sei acida!” – alla scoperta delle migliori Sour Italiane e alle 15.30 toccherà invece al laboratorio “Cucina con le Birre Trentine” a cura dello chef Daniel Rizzi.

Alle 17.30 sarà la volta dell’aperitivo “Cerevisia” e a seguire musica dal vivo con i “The Mentis”.

Durante tutta la giornata di sabato e di domenica sarà aperto lo stand gastronomico gestito dalla Pro Loco di Fondo dove si potranno trovare piatti tipici e non solo, oltre che una varietà di bibite artigianali “Baldin” e “Lurisia”.

“CEREVISIA MALORUM DIVINA MEDICINA” (Paracelso, XVI Secolo) – “La birra rimedio divino contro tutti i mali”: questa bevanda, a noi tutti comune, ha una storia millenaria e ha accompagnato popoli interi, dalle prime civiltà mesopotamiche alle dinastie egizie, dalle popolazioni barbariche del nord Europa fino a noi.

Ecco perché è nata “Cerevisia”, il festival delle birre artigianali. Perché delle birre? Perché non esiste solamente una tipologia di birra, ma ve ne sono oltre centocinquanta e ogni birraio, con la sua mano da artigiano, la rende particolare conferendole la propria personalità e il proprio gusto.

Perché in Trentino? Perché anche la nostra terra non è rimasta a guardare, ma man mano negli anni anche qui sono nati e cresciuti diversi birrifici. “Cerevisia” è l’occasione per raggrupparli, per conoscerli e degustare le loro eccellenze.

Ma il festival sarà anche molto altro: sarà incontro, degustazioni, tavole rotonde, laboratori per conoscere al meglio la birra e tutto il suo mondo.