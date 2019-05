Sei nuovi allievi per i Vigili del Fuoco volontari di Flavon: domande entro il 28 giugno

Frank Borzage, attore e regista con oltre 100 film realizzati a cavallo tra l’epoca del film muto e quella del sonoro, due Premi Oscar, è nato a Salt Like City negli Stati Uniti e quindi è cittadino americano a tutti gli effetti, però con un dettaglio.

Le sue origini sono trentine.

Infatti suo padre, Luigi Borzaga, era di Ronzone, un piccolo paese della Val di Non.

Prendendo spunto da questa circostanza Stefano Endrizzi, sindaco del Comune di Ronzone, con la collaborazione dell’Associazione culturale Sguardi di Cles, presieduta dal dott. Michele Bellio, della Provincia autonoma di Trento, di Film Commission Trentino e di altri enti, prima ha intitolato prima una via del paese a Frank Borzage ed ora ha avviato una serie di eventi che si articoleranno su due anni, il 2019 e il 2020.

Lo scopo del Comune è di riscoprire le radici di questa famiglia ma anche di far conoscere il nome di Borzage al grande pubblico italiano e trentino.

Va detto, infatti, che il nome di Frank Borzage è molto conosciuto negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei, come la Francia e la Svizzera e non a caso Samuel Fuller, produttore di livello internazionale, lo definisce “uno dei più grandi registi americani di tutti i tempi“.

In Italia invece il nome è pressoché sconosciuto e l’iniziativa del Comune di Ronzone si propone di colmare questa lacuna.

Con il titolo «Frank Borzage. Dalla Val di Non a Hollywood» il programma delle celebrazioni prevede nel corso della prossima estate una mostra, che sarà allestita nella casa dei Musei di Ronzone dal 13 luglio al 13 ottobre.

La mostra con materiali dell’epoca, foto e giornali racconterà la storia e il lavoro di questo regista.

L’inaugurazione della mostra è fissata per il 12 luglio alle ore 17. Il giorno seguente, 13 luglio, alle ore 11 verrà invece battezzata la via dedicata a Frank Borzage. Il 2020 vedrà poi l’organizzazione di una retrospettiva dei film più significativi e la stampa di un robusto catalogo con biografia completa.

Ma chi è Frank Borzage? Luigi Borzaga, il padre, nasce a Ronzone nel 1859. Attorno ai vent’anni Luigi Borzaga emigra prima in Svizzera e poi negli Stati Uniti, dove si stabilisce a Salt Like City. Sposa una cittadina svizzera, Maria Ruegg, dalla quale ha 14 figli. Frank è il quintogenito e nasce il 24 aprile 1894. Grande appassionato di teatro Frank Borzage (il cognome Borzaga è stato modificato all’anagrafe americana) nel 1912 esordisce nel cinema muto come attore. Poi nel 1917 passa alla regia inaugurando uno stile nuovo, che fa perno sull’uso della luce e sulla mobilità della macchina da presa.

Dirige decine di film e ottiene due Premi Oscar: il primo nel 1928 con il film Settimo Cielo e il secondo nel 1932 con Bad Girl. Muore a Los Angeles nel 1962. Con Frank Borzage hanno lavorato molti famosi attori del cinema del secolo scorso, tra i quali Gary Cooper, Marlène Dietrich, Spencer Tracy, Luisa Raines e Victor Mature, quest’ultimo di origine trentina. Il padre di Victor, Gelindo Maturi, era nato infatti a Pinzolo in Val Rendena e poi emigrato in America.