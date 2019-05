Predaia nel mirino dei vandali, l’appello del sindaco Forno: «I cittadini ci aiutino a individuare questi incivili»

Staccionate divelte, sassate sui vetri della chiesa, lattine, bottiglie, cartacce per terra, scalinate imbrattate.

A denunciare sui social l’accaduto è il primo cittadino di Predaia, Paolo Forno.

“Stiamo davvero superando il limite – scrive il sindaco su Facebook –. Noi cerchiamo di monitorare il territorio con vigili e telecamere, ma è impossibile tenere 80 chilometri quadrati sotto osservazione. E la conseguenza è che dobbiamo impiegare i nostri operai quotidianamente a ripulire”.

Pubblicità Pubblicità

Il territorio di Predaia, infatti, non è nuovo a episodi di questo tipo. “Saremo sempre più attenti nei controlli e inflessibili nelle sanzioni – scrive ancora Forno – ma vorrei fare un appello a tutti i cittadini di rendersi parte attiva e aiutarci a individuare e isolare questi incivili”.

I ripetuti episodi di vandalismo e depositi abusivi di rifiuti sono tra i principali motivi che hanno indotto l’amministrazione a realizzare un sistema di videosorveglianza su tutto il territorio comunale. “Naturalmente, per quante telecamere si possano installare, non sarà mai possibile monitorare l’intero territorio comunale – aggiunge Forno –. C’è un fenomeno però particolarmente odioso e che sta crescendo negli ultimi tempi, quello di giovanissimi ragazzi che passano il tempo a imbrattare muri e scalinate, strappare fiori, danneggiare strutture pubbliche come panchine, fioriere, staccionate, abbandonando sul posto i propri rifiuti”.

L’amministrazione si è detta intenzionata a mettere in campo tutti i mezzi necessari per arginare il problema e sanzionare i responsabili in maniera esemplare. “Ma sono anche convinto che questo fenomeno si possa sconfiggere con l’arma più forte: l’educazione – conclude il sindaco –. Per questo motivo mi appello alle famiglie: dateci una mano a individuare questi ragazzi! Non è giusto che per colpa di un gruppo di idioti incivili vengano messi in cattiva luce i tanti ragazzi di Predaia che invece si comportano bene”.