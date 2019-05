Lions Club Rovereto Host per “Iter” e “Il Ponte”

Per festeggiare i 50 anni di attività, il Colorificio Giovannazzi di Chizzola di Ala presenterà una mostra di quadri dell’amico e pittore Gianni Turella.

L’inaugurazione si terrà venerdì 31 maggio alle 18:30 mentre gli orari della mostra saranno: Sabato 1° giugno: 10:00 – 19:00 – Domenica 2 giugno: 10:00 – 19:00

Durante questo evento ci saranno un rinfresco ed una degustazione di vini locali

Pubblicità Pubblicità

Gianni Turella, una vita passata tra colori e tele, esporrà circa 50 quadri tra cui anche molti inediti.

Nelle sue opere, ha sempre dimostrato che l’arte è in realtà una ricerca continua, un’evoluzione inesorabile, un approfondire ogni aspetto della anche più piccola idea.

Ogni suo dipinto è un tripudio di colori, di emozioni impresse su una tela bianca.

Crocifissioni, nature morte, paesaggi, soggetti astratti, maternità e studi di figura sono soltanto alcuni dei protagonisti principali delle sue opere che crea utilizzando i colori acrilici (dopo aver gradualmente abbandonato i colori ad olio nel 1990 circa).

La serie più recente, “canto della natura”, lascia immergere l’osservatore in un tipico autunno trentino, al punto tale da fargli percepire nelle orecchie il cinguettio degli uccellini ed il tiepido calore del sole sulla pelle.

Turella è un artista vero: per lui la cosa fondamentale è riuscire a trasmettere le emozioni. Per lui sono così importanti le proprie e quelle altrui che quando visita mostre di colleghi è così rispettoso del lavoro altrui da non esprimere giudizi o considerazioni proprio per non influenzare chi osserva con lui.

Questa mostra è un fugace sguardo alla sua vita e alla sua arte. Quell’arte che ti avvolge e che ti scuote l’anima fino a farti vibrare il cuore, portando l’osservatore in un mondo diverso, dove l’unica cosa importante è essere felici, liberi e spensierati. Con quella voglia di giocare e sperimentare tipica di chi ha saputo mantenere vivo quell’essere fanciullino, quella curiosità costante e quella meraviglia di guardare il mondo con occhi vivaci, lasciandosi sorprendere anche solo da un raggio di sole che filtra tra le foglie di un albero.