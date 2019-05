La Pro Loco di Flavon compie 70 anni, è festa grande in Pineta

“Un traguardo che ci riempie d’orgoglio”: il presidente Luca Poda ha presentato così 70 anni di attività della Pro Loco di Flavon, che saranno celebrati in grande stile il prossimo weekend.

In località Pineta è tutto pronto per festeggiare in compagnia una realtà che grazie all’impegno di molti volontari ha fatto e continua a fare tanto per la comunità e per il paese.

Giovedì scorso, con l’inaugurazione nella sala polifunzionale della mostra fotografica che ripercorre la storia della Pro Loco dalla sua nascita fino a oggi, si sono aperte ufficialmente le celebrazioni per l’importante traguardo raggiunto.

La festa vera e propria, però, prenderà il via venerdì sera con la “Luciolada Nonesa” e andrà avanti per tutto il weekend tra musica, buona cucina e tanto divertimento.

“Per la Pro Loco di Flavon è un orgoglio festeggiare questo traguardo. È una delle poche a non essere mai stata commissariata, ha sempre avuto un presidente, e ciò dimostra l’attaccamento del territorio a questa realtà – spiega Franco Zanini, socio da sempre dell’associazione –. Come riportato nel primo verbale dell’associazione, l’obiettivo che ha perseguito negli anni è stato ed è quello di collaborare con l’amministrazione per il benessere del paese, per abbellirlo e attrezzarlo”.

In questa direzione sono stati grandi gli sforzi della Pro Loco, che ha realizzato delle importanti strutture in Pineta per lo sport e il tempo libero, oltre al bar della Pro Loco, “dove la spuma costava 25 lire” ricorda Zanini con un filo di nostalgia.

Nel portare avanti le varie attività e gli obiettivi della Pro Loco con impegno e passione sono stati naturalmente fondamentali coloro che negli anni si sono susseguiti alla guida dell’associazione, a cominciare da monsignor Felice Odorizzi, il primo presidente.

“Per noi era semplicemente don Felice e ha fatto davvero tanto per il paese – ricorda Zanini –. Poi Giuseppe Tolotti si è speso per l’ingrandimento del campo sportivo e Renzo Poda, che ci ha messo anima e corpo, ha fatto la storia organizzando il torneo di calcio conosciuto anche fuori dalla valle. Tutti i presidenti sono comunque stati importanti, ognuno ha aggiunto un tassello imprescindibile”.

Fino ad arrivare a Luca Poda, attuale presidente. “Festeggiamo un grande traguardo per noi, che ci riempie di orgoglio – dichiara Poda –. Ci tengo anche a sottolineare la collaborazione per la festa con le Pro Loco di Mongardino e Gualtieri, che prepareranno le loro specialità culinarie”.

Da parte del sindaco Fulvio Zanon non possono che arrivare parole di gratitudine nei confronti di questa realtà che collabora attivamente con il Comune e con tutte le altre associazioni del Contà: “Festeggiare i 70 anni della Pro Loco di Flavon è una riconoscenza meritata, raggiunta grazie all’impegno e alla passione di tanti volontari che si sono succeduti negli anni – afferma il sindaco –. Persone che credono nel volontariato e si sono impegnate per far conoscere il proprio territorio, valorizzando le bellezze e i prodotti locali. La presenza della Pro Loco ha un forte significato per la comunità, perché promuove momenti di incontro legati alla storia e alle tradizioni. Voglio quindi ringraziarla per quanto fatto e augurarle un futuro pieno di soddisfazioni”.

IL PROGRAMMA: VENERDÌ IL VIA ALLA FESTA CON LA “LUCIOLADA” E I BUGIARDI D’AUTORE – Si prospetta un finesettimana ricco di appuntamenti in Pineta, dove sarà allestito un tendone.

Si comincia venerdì sera alle 21 con la “Luciolada Nonesa”, camminata in notturna non competitiva nei boschi del Contà, con estrazione di ricchi premi e a seguire musica live con i “Bugiardi d’Autore”.

Sabato sera, invece, a partire dalle 19 ci sarà la cena a base di plin piemontesi e gnocco fritto accompagnati da Lambrusco e Barbera a cura delle Pro Loco ospiti di Mongardino (Asti) e Gualtieri (Reggio Emilia). Al termine della cena si esibiranno Leonardo Bort con la fisarmonica e dj Minizan.

Domenica la manifestazione prenderà il via già alle 11 con la rievocazione del “Matrimonio rinascimentale di Ulrico Spaur”, con la possibilità per i presenti di indossare i costumi dell’epoca per tutta la giornata.

Alle 12.30 si terrà il pranzo con risotto al Barbera e spalla cotta accompagnati da Lambrusco e Barbera, sempre a cura delle Pro Loco di Mongardino e Gualtieri.

Durante tutta la giornata, resa possibile anche grazie ai tanti sponsor che sostengono l’evento, ci sarà intrattenimento musicale a cura di Paolo Randagio, esposizione dei trattori d’epoca del gruppo “Teste Calde Tavon”, la rievocazione storica dei “Giochi di una volta” e strutture gonfiabili per i bambini.