Quarti di finale Playoff Gara-2: Venezia vince per 69-51 e si porta sul 2-0 nella serie

Questa sera la Dolomiti Energia Trentino è scesa in campo alle 20:45 contro l’Umana Reyer in occasione della Gara-2 dei Playoff 2019.

Starting Five Trento: Gomes, Craft, Hogue, Pascolo, Marble

Starting Five Venezia: Haynes, Stone, Bramos, Mazzola, Watt

A circa metà del primo quarto il livello della difesa di entrambe le squadre si è dimostrato essere davvero altissimo e la partita è poi proseguita con tanti canestri mancati da entrambe le squadre e un parziale di 4-3 in favore della squadra veneta.

Alla fine di un primo quarto molto combattuto dove, nella seconda metà del periodo, sono state fondamentali le azioni di Forray e Jovanovic, il parziale è stato di 15-11 in favore di Venezia.

Ripartito velocemente, il secondo quarto ha messo in difficoltà il team Trentino che si è visto in svantaggio di 7 punti.

Dopo i primi 20 minuti, l’Aquila Basket ha chiuso la prima parte della partita in negativo. Il team trentino ha faticato molto a ingranare le marce in questa seconda giornata di Playoff. Stanchezza? Fattore campo? Mente annebbiata? La Dolomiti Energia, per quanto ci abbia provato, non è mai riuscita ad essere davvero in partita. Partita, questa, in cui nemmeno la squadra avversaria ha dimostrato di essere davvero presente nei 40 minuti di gioco.

La pausa lunga si è aperta con 34-21 per la Reyer.

Terzo quarto di tentativi di (faticosa) ripresa per l’Aquila. Pur restando sotto di 13 punti, a 6 minuti da giocare ha cercato di recuperare senza mai smettere di lottare, nel tentativo di trovare la giusta intensità per riprendere in mano la partita. Purtroppo, la squadra trentina sembrava brancolare nel buio, con dei canestri che proprio non volevano lasciar entrare la palla e con falli evitabili.

Una partita strana, nervosa, piena di errori e distrazioni. Entrambe le squadre non hanno giocato al loro meglio. Non c’è stato uno spettacolo, l’adrenalina nel vedere due leoni darsi battaglia.

Alla Dolomiti Energia mancava qualcosa, forse la scintilla che la ha sempre contraddistinta in ogni altra partita.

Il punteggio di 45-32 a tre minuti dalla fine del terzo tempo parlava da solo: l’Aquila ha continuato a far fatica nel tentativo di spiccare il volo, e non è più riuscita a risalire.

Il terzo quarto è terminato con 50-36 per Venezia.

L’ultimo atto di questa partita è proseguito con una buona dose di sfortuna, in aggiunta ad una serata totalmente storta per la squadra trentina che è scivolata verso il 2-0 nella serie contro Venezia.

Non sono bastati gli sforzi del team trentino per cercare di recuperare qualche punto nemmeno negli ultimi minuti, e la partita si è chiusa 69-51 per la Reyer.

Appuntamento a giovedì 23 maggio alla BLM Group Arena di Trento con Gara-3. Palla a due alle 20:45.