Il Giardino della Rosa di Ronzone tra i 40 più bei parchi d’Italia dedicati alle rose

C’è anche un pezzetto di Val di Non tra i 40 più bei parchi dedicati alle rose d’Italia. Il Giardino della Rosa di Ronzone – unico in Provincia – è stato infatti inserito dal network “Grandi Giardini Italiani” nell’itinerario “In Nome della Rosa”.

Ogni anno, nei mesi di maggio e giugno, viene promossa attraverso questa iniziativa la visita di giardini selezionati dal circuito come occasione per conoscere o riscoprire importanti collezioni di rose antiche e moderne.

Un viaggio alla scoperta dei più affascinanti roseti d’Italia il cui unico rappresentante trentino, affiancato dai Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano in Alto Adige, è proprio il Giardino della Rosa di Ronzone, che racchiude una ricca collezione dei principali gruppi di rose, in fiore da metà giugno.

Immerso fra i prati dell’alta Val di Non, questo giardino regala una vista mozzafiato sul vasto paesaggio e le montagne dell’alta Anaunia fino al parco Adamello Brenta e alla catena delle Maddalene.

Francesco Decembrini, ideatore e progettista del Giardino della Rosa, ha spiegato come la sua proposta voglia essere un “modesto esempio e volano per uno sviluppo diverso di questa parte della Valle, che punti sulla qualità e sull’unicità, come la natura meravigliosa e ancora in parte incontaminata di queste terre merita. Non troverete in questo giardino la bellezza, a volte sfacciata, delle rose moderne, non i colori commerciali… ma la delicatezza e i profumi di rose da contemplare una a una: il particolare, il piccolo”.

Al suo interno si può ammirare un’importante collezione di uno dei generi botanici fra i più antichi e amati della storia dei giardini occidentali e orientali, che comprende numerose specie di rose botaniche, prime forme di specie spontanee, accomunate dalla presenza di fiori semplici a cinque petali, dalla vigoria e rusticità, nel corso della storia selezionate e trasformate nelle forme attuali attraverso un instancabile lavoro di selezione e ibridazione.

Delle 160 specie botaniche, tutte provenienti dall’emisfero boreale e progenitrici dell’attuale patrimonio di rose, alcune sono state ampiamente coltivate: Rosa chinensis, Rosa gigantea, Rosa multiflora, Rosa moschata, Rosa foetida, Rosa fedschenkoana, Rosa rugosa e Rosa gallica, nativa del centro e sud Europa.

Si possono trovare inoltre Rose bourbon, ibridi di Rosa moschata, Rose muscose, le Centifolia, le antiche Rose del piccolo gruppo Alba e Rose inglesi.